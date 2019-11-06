【將變老賴？】王思聰被入稟追討1.5億元欠債　名下多條風險訊息

據內地傳媒報道，因破格言行成為網紅的內地萬達集團董事長獨生子王思聰，已於周一（4日）被北京第二中院列為「被執行人」，執行標的（被執行人須支付的本金、利息及遲延履行金等）為151437840.0，即欠債約1.5億元（人民幣．下同）。 一旦王思聰未能及時還錢，就會被列入「失信被執行人名單」，變成生活處處受限的「老賴」。

王思聰被入稟追討1.5億元欠償。（微博）

+ 2

報道又提到，不久前王思聰所擔任董事長並持股100%的北京普思投資有限公司，股權遭上海寶山法院凍結，具體凍結數額不祥，凍結日期自2019年10月15日起至2022年10月14日。事實上，王思聰至今名下已有多條風險訊息，其擔任高管的樂視體育文化產業發展（北京）有限公司和上海熊貓互娛文化有限公司，均為最高人民法院所公示的失信公司，即「老賴」。此外，與王思聰關聯的數間企業有清算訊息，例如上海香蕉計劃體育文化有限公司。

此外，王思聰擔任高管或股東的多間公司，股權也遭到凍結。據粗略統計，目前王思聰名下凍結股權價值合計已經超過8445萬元，包括其親手創辦的香蕉計劃旗下多家公司、上海水晶荔枝娛樂文化有限公司。

對於王思聰成為「被執行人」一事，法院在周三（6日）回應指該案只是剛剛立案執行，「經我院核實，暫未對王思聰本人採取限制高消費以及納入失信被執行人名單等強制措施。」

王思聰已長時間沒有更新微博。（網頁截圖）

值得一提是，由於王思聰設置僅展示半年內的內容，加上久未更新發文，令其微博看起來已被清空，但已引來不少網民關注討論。

（綜合報道）