【校園欺凌】河南女童遭男生多次塞紙入眼　取出後視力仍嚴重下降

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日前，河南許昌禹州的李女士突然發現，女兒的眼睛裏會不時冒出一些小紙片。為此，李女士帶女兒數度求醫，1個多月時間裏共取出數十張紙片，但女兒的視力還是嚴重下降了。

令李女士更憤怒的是，女兒告訴她，紙片是3個男同學合力塞到其眼中的。

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當地傳媒報道，李女士女兒多多（化名）今年7歲，剛上小學二年級。從9月29日至今，家人帶着多多，多次前往醫院就診，而從多多眼睛裏取出的小紙片更是多達幾十張。

在李女士詢問下，多多哭着向她說出原因，原來她在學校吃過午飯後，返回教室時被2名男同學按住，另1名男生則負責往她眼中塞紙片。

及後，涉事學校王姓校長承認，9月28日，確實有3個孩子往多多的眼睛裏塞紙，但校長強調當時沒有老師在場，不知具體塞了多少張紙，「7、8歲的小孩也沒有啥惡意，就是說小孩們在一塊就是玩了」，而據塞紙的男生說，紙片都是從功課簿上撕下的。

令李女士最痛苦的是，雖然已取出數十張紙片，但到底還有多少紙片殘留在多多的眼睛裏，仍是未知數。她說，多多的視力目前已嚴重下降，未知會否進一步變差。

事件引發網民熱議，有人認為男生雖然年齡小，亦應為自己的行為受到懲罰，也有人表示，應追究學校責任：

「必須嚴懲這些對小女孩施加暴力的孩子！」

「必須要追究那三個男孩家長的責任！」

「有點恐怖，人眼裡進一點灰塵都很難受，居然進了這麼多紙片，可憐的孩子」

「老師在學校做甚麼？睡覺拿錢嗎？」

「這個事學校必須負全責！」

（綜合報道）

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