【1字值10萬】尋最佳下聯數年未果　廣東觀音山公園獎金升至70萬

廣東東莞觀音山森林公園大門掛有上聯「觀音山上觀山水」，卻缺失下聯。4年多來，園方一直向社會徵求下聯，但也一直沒有得到滿意之句；所提供的獎金亦從5千元（人民幣．下同）漲到2萬元，再漲到7萬元，最近又陡增至70萬元。

觀音山森林公園大門一直掛有上聯，缺失下聯。目前懸賞金已高達70萬元。（網上圖片）

上周五（8日），觀音山國家森林公園網站發布「徵聯啟事」稱，在2015年的首屆東莞觀音山書畫論壇上，廣東省文聯原專職副主席、中國楹聯學會副會長、廣東省楹聯學會會長、觀音山書畫院院長鄒繼海先生在會上即興提出一則上聯：「觀音山上觀山水」，書畫論壇現場不少人即興應對下聯，在網絡上也引來千百人應對，一時熱鬧非凡，對者眾多。歷經幾年，依然沒有徵集到合適的下聯。

啟事寫道，為彌補遺憾，誓尋最佳下聯，經過徵聯組委會慎重考慮，決定重磅推出，懸賞70萬元徵集下聯。屆時將由廣東楹聯學會和廣東觀音山國家森林公園組織全國名家一起共同評定，一經採納，景區將給予獲獎者現金獎勵。若在規定時間內仍徵不到最佳下聯，將從來稿中選取優秀下聯20句，每句給予作者2000元獎勵，並頒發優秀下聯獎證書。

據悉，對聯要求包括：投稿作品應是本人原創作品，不得抄襲、剽竊；對仗工整，具有韻味且詞性相同；要注意到出句的規則，重字及專有名詞的運用，出句的兩種解讀意思；下聯中須融入東莞觀音山景點且具有詩意等。截稿日期為明年12月31日。

觀音山森林公園景觀。（資料圖片／視覺中國）

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另據觀音山國家森林公園微信公號11月1日消息稱，7萬元徵集下聯的活動共接收到有效投稿郵件23,861份，均未獲得青睞。到11月11日，觀音山國家森林公園微信公號又發文指出，徵聯啟事中對徵集對句提出4項基本要求：1、聯句要符合《聯律通則》，以平水韻入句；2、對仗工整，具有韻味且詞性相當；3、要注意出句「技巧」、重字及專有名詞的運用；4、對句要以觀音山的景點應對，且具有詩意。

觀音山國家森林公園方面表示，「目前徵到大量的對句未能達到要求。」一是未認真審閱徵稿啟事，或是只看到出句就應對，對出的句子離題很遠；二是未掌握對聯知識，應對的句子不符合聯律要求；三是未弄清出句的機關所在，未能有針對性地攻克機關；四是忘記用觀音山的景觀作對的要求，因而對非所求。

2017年公示的徵集結果，只評出數個三等獎。（網上圖片）

（澎湃新聞）