難抵旅遊業景氣差　台人氣旅館21房間全轉型賣淫

台北市萬華區「Mini Box旅行箱」旅館日前被查獲全館21間房間都提供應召服務，檢警逮捕21名應召女及男客，將羅姓負責人等人移送法辦、起訴。 台北地方法院經審理，今天（28日）依妨害風化罪將羅姓、劉姓負責人判處有期徒刑6月，將王姓負責人判處有期徒刑3月，都可易科罰金，可上訴。

據了解，「Mini Box旅行箱」旅館因為價格便宜，開幕初就受到背包客歡迎，但疑不敵同行競爭，加上旅遊業景氣持續低迷不振，轉型開始做起情色交易，雖然一度被轄區警方查獲，但風頭過後，負責人還是重操舊業。

不少到台北遊玩的旅客，都會將住宿地方選在西門町。（台灣觀光局）

檢警指控，羅姓負責人等人利用聊天軟件Line傳送訊息，打着「暗黑版」周子瑜、王心凌等名號吸引男客上門，性交易價格每次是3600元至4500元（新台幣．下同．折合920至1160港元），應召女可拿1500元至1800元（折合380至460港元），其餘則交由負責人朋分。

警方今年3月22日進入旅館破門逮人，發現全館21間房都讓應召女佔據，其中20人為泰國籍，1名為台灣籍，警方在現場除逮捕應召女、男客之外，還查扣2892個避孕套、3隻潤滑劑。檢方偵查後，將羅姓等3負責人依涉嫌意圖使男女為性交而媒介營利罪起訴。目前，涉案旅館已停業。

（綜合報道）

▼涉案旅館房間內陳設