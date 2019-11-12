【雙11】妻沉迷網購2年欠逾50萬　川男雙11前夜企跳被警攔下

內地一年一度的「雙11」購物節昨天（11日）舉行，不少民眾都上網搶購促銷商品，推動今年成交額再創新高，突破2684億元人民幣。 不過，四川瀘州一名29歲王姓男子卻對此感到苦惱不已，甚至在「雙11」前夜企圖跳樓，被趕到現場的警員攔下。原來，他的妻子沉迷網購，此前已因為網購欠下高達50萬元（人民幣，下同）貸款。

王男欲跳樓被警員攔下。圖為事後警員與王男溝通。（瀘州警方）

據瀘州市安寧鎮警員介紹，周日（10日）晚間10時左右，安寧鎮派出所接到指令，稱當地某屋苑有人要跳樓。值班警員趕到現場後發現，一名男子半坐在天台圍牆邊，情況十分危險。

警員了解到，王男的妻子詹女經常在網上購買名牌手袋、香水、衣服等，去年就透過信用卡簽帳等方式消費逾20萬元，王男發現後為妻子還了錢。詎料妻子變本加厲，今年瘋狂購物欠下逾30萬元貸款。王男感到壓力太大，產生輕生念頭。

在警員勸導下，王男最終走下天台。警員並通知王男夫妻雙方父母到場溝通，王男的情緒逐漸恢復平靜。

網民熱議：

按照這個態勢發展明年就是40多萬。 雖然是父夫妻共同債務，但沒有任何理由再幫妻子償還。 妻子的物質慾太強。 這樣的女人養不起呀。

（新京報、微博）

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