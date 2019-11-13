疑遭要求超速行駛引發爭執　南京滴滴司機以刀刺傷乘客

11月9日（上周六）凌晨三點左右，南京一名滴滴司機與乘客發生爭執，以刀刺傷乘客。爭執疑起源於乘客要求司機在隧道內超速行駛，也有網民關注滴滴司機為甚麼要帶刀上班。

事發現場可見車頭滿是鮮血。（中新社）

受傷乘客王先生描述，當晚他通過「滴滴出行」呼叫了一輛快車，由於急著回家，在車行至清涼門隧道時，「看到隧道裏沒有車，就讓司機快點開」，司機以限速為由拒絕，雙方隨即發生爭執。

王先生稱，當汽車駛出隧道行至河海大學附近後，司機讓他下車，自己也下了車，兩人發生肢體衝突。王先生將司機按倒在地後，司機亮出了一把刀並刺傷他右臂。「刀刺到了骨頭，血立刻噴出來了。」王先生說，記得那是一把長約10cm的匕首，又稱「他還說自己前兩天剛捅了人，舅舅是公安局局長」。

事發後司機被警方拘捕，王先生因靜脈血管斷裂被送往醫院救治，因失血過多前後3次暈厥，目前正在恢復中。

王先生因靜脈血管斷裂被送往醫院救治，因失血過多前後3次暈厥。（中新社）

滴滴：錄音證司機遭要求超速行駛

滴滴則回應稱，平台對該筆訂單的車內錄音進行了核實：乘客在行程中要求司機超速行駛，遭到司機拒絕後，雙方發生了口角，隨即升級成了肢體衝突。王先生則回應表示，只是要求司機在限速內開快點，沒有要求司機超速。

有網友認為穿越隧道限速是法律規定，乘客無理，也有人質疑司機為甚麼要帶刀。據內媒報道，滴滴出行工作人員接受採訪時曾表示，公司明文規定不允許司機帶管制刀具上車。

（中新社）