【雙11】廣西兩男子成功登記結婚？　官方：惡搞舉動

在內地，11月11日（雙十一）對於單身男女來說，是一個特別的日子，不少人選擇在這一天脫單。近日網絡流傳一張照片，顯示當日廣西貴港有兩名男子拿著結婚證，在莊嚴的婚姻頒證處合影留念，引起廣泛關注。

照片顯示，兩男子各拿一本結婚證，在貴港覃塘區婚姻頒證處大廳拍照留念。（《南國早報》）

在網傳的照片中，在貴港覃塘區婚姻頒證處大廳，兩男子各拿一本結婚證，貌似完成結婚登記。有網民提出疑問，難道內地已允許同性登記結婚？但更多的網民認為，這是一張經過PS的照片，或者照片的人物表面看似兩個男人，其實為一男一女。

覃塘區婚姻登記處的黃主任證實，這張照片是在他們婚姻頒證處的大廳前台所拍攝，時間是11月11日下午，但照片中的兩名男子不是夫妻關係，而是同學關係。

兩人等候時作出惡搞舉動

黃主任解釋，當日其中一名男子潘某將在覃塘區民政局登記結婚。當天上午，潘某的男同學已在另一處民政局領取了結婚證。下午3點，他陪潘某到覃塘區民政局，打算見證潘某與女朋友登記結婚的歷史時刻。兩人在等候的時候卻做出合照的惡搞舉動，而照片中潘某手持的結婚證則是借用他人。

黃主任表示，在未經工作人員允許下，婚姻頒證處前台不允許他人上前拍照。此事發生後，他們聯繫潘某，讓他將相關照片刪除，同時也對他進行批評教育。

（《南國早報》）