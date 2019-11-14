清華博士遭羈押3年半終獲賠54萬　申報健力士開庭最多刑事案記錄

內地一名清華大學博士孫夕慶，早前被檢方指控涉嫌虛開增值稅發票罪和職務侵佔罪，但他本人堅稱無罪。在歷經114次庭審、遭羈押1277天（3年半）後，他終獲不予起訴，並在上周四（7日）拿到國家賠償決定書。 內媒最新消息指，孫夕慶今年7月向健力士申報「開庭次數最多的刑事案件」世界紀錄，並獲受理。

圖為孫夕慶。（澎湃新聞）

據早前報道，2003年，在美國工作的孫夕慶動員7名海外博士回國創業。2014年7月底，其公司發生董事會糾紛，之後孫夕慶被免去董事長和總裁的職務。1個多月後，公司一名董事向警方舉報孫夕慶利用職務便利侵佔公司財產，孫夕慶隨後遭警方刑事拘留。

翌年11月，當地檢方對孫夕慶提起公訴，指控其涉嫌虛開增值稅發票罪和職務侵佔罪。法庭上，孫夕慶堅稱自己無罪，同時認為自己是遭到構陷。案件一審判決後發回重審。後來，庭審筆錄顯示，該案4年間歷經114次庭審。

及至今年5月9日，濰坊高新區法院對該案作出刑事裁定書，指開發區檢院以證據變化為由，向法院申請撤回對涉案的孫夕慶等人起訴。8月12日下午，檢察官向孫夕慶宣讀《不起訴決定書》，稱經該院審查並退回補充偵查，仍認為濰坊公安高新區分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。

孫夕慶拿到的國家賠償決定書。（澎湃新聞）

10月18日，濰坊高新區法院作出《國家賠償決定書》，決定向孫夕慶支付人身自由賠償金和精神損害撫慰金合計54萬餘元，並為其在侵權行為影響範圍內消除影響、恢復名譽、賠禮道歉。

此案4年間歷經114次庭審，而據《新京報》周三（13日）最新消息，孫夕慶7月向健力士申報「開庭次數最多的刑事案件」世界紀錄，並獲受理。

（綜合報道）