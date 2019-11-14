甘肅9月曾有一名鼠疫患者死亡　內媒：近年疫情多與旱獺有關

兩名來自內蒙古自治區患者在北京被確診患上「肺鼠疫」，由於肺鼠疫死亡率高、傳染性強，引來社會廣泛關注。 據內地傳媒報道，今年全國共報告有一宗鼠疫病例，地點是甘肅省，患者感染「敗血性鼠疫」後死亡。報道又指，內地近年來多起宗鼠疫疫情均與旱獺有關。

官方資料顯示，甘肅酒泉阿克塞縣報告一宗疑似鼠疫病例，其後確認是敗血性鼠疫。酒泉市立即啟動鼠疫控制預案三級應急響應，並於10月6日疫情得到及時撲滅後終止。

四川甘孜曾有村民食用旱獺屍體後，感染腺鼠疲並繼發敗血性鼠疫死亡。（視覺中國）

報道指，雖然暫時未知北京兩宗的鼠疫病例，患者因何感染，尚待專家查明，但梳理近年內地的鼠疫疫情，有多宗都與旱獺有關。例如在2014年7月，甘肅酒泉肅北縣石包城鄉魚兒紅村有一名牧民，在放牧時誤入國家判定的喜馬拉雅旱獺鼠疫自然疫源地，其後就感染敗血性鼠疫並繼發肺鼠疫死亡。

較早前的2012年9月，四川甘孜州理塘縣村戈鄉有村民在放牧過程中，發現一隻旱獺屍體，將其帶回帳篷與其他村民剝皮食用，結果就感染腺鼠疲並繼發敗血性鼠疫死亡。

特別容易感染鼠疫桿菌的旱獺廣泛生活於蒙古草原及中蒙邊境地區，因毛皮細軟而富有光澤，經濟價值極高，是非法捕獵、走私的「常客」。（視覺中國）

旱獺即俗稱的土撥鼠，是鼠疫的主要傳染源頭之一。寄生在染疫動物的跳蚤，會感染鼠疫菌後再叮咬人類，令人類受感染。與此同時，人類在宰殺、剝皮及食肉時接觸染疫動物也可感染鼠疫。內蒙古自治區屬於鼠疫歷史自然疫源地，有蒙古旱獺、達烏爾黃鼠、長爪沙鼠、布氏田鼠共4個疫源地，分布在57個旗縣，總面積達33.7萬平方公里。

（新京報）