江蘇男將剛出生女兒4.3萬賣出　其父一怒之下喝農藥自殺身亡

江蘇淮安市淮陰區男子謝某去年起與未成年女友張某同居，其女友於今年9月28日生下一個女兒。此後，謝某在當天下午即以4.3萬的價格將女兒賣給浙江一對夫婦。謝某的父親得知自己的孫女被賣後，氣得喝農藥自殺身亡。 日前，淮陰區檢察院依法對涉嫌買賣人口的謝某與丁某批准逮捕，而涉案浙江夫婦則另案處理。

今年10月7日，2004年出生的張某在其母親陪同下，到淮陰警方報案稱，她與同居男友謝某（生於1992年）所生的女兒，被謝某賣掉了。張某表示，自己還未成年，直到報案時她才知道賣小孩是犯法的。

警方將孩子交給其母親家。（網絡圖片）

據張某介紹，去年9月，張某和謝某結識，11月份，兩人同居。今年1月份，張某發現自己懷孕，到今年9月28日中午，她在某衛生院順產一女嬰。此後，謝某將女兒賣給一對浙江人夫婦。

據張某敘述，女兒被賣，她知情，既沒有說反對，也沒有說同意。直到將女兒賣掉後10多天，她的母親得知此事後，於今年10月7日帶著她到警方反映情況。淮陰警方迅速立案，並於當日便將張某的同居男友謝某以及中間人村醫丁某抓獲歸案。

被捕後，謝某說：「手中的錢，根本不夠帶她到醫院生小孩，加上當時我也不想養這小孩了，當時我告訴她把小孩送給人養的，實際我是想把小孩賣掉，賣點錢用。」

在得知兒子將剛出生的孫女賣掉了，謝某的父親一氣之下喝農藥自殺身亡。

目前，女嬰被其外婆、即張某的母親撫養。

檢察機關認為，犯罪嫌疑人謝某、丁某以出賣為目的，拐賣謝某的親生子女並獲利，其行為涉嫌拐賣兒童罪。犯罪嫌疑人謝某曾經故意犯罪，且謝某的父親因此事喝農藥自殺死亡，造成一定的社會影響。作為一名醫生，丁某實施犯罪行為積極。謝某、丁某的行為，涉嫌拐賣兒童罪，可能判處五年以上十年以下有期徒刑，其行為具有社會危險性。今年11月11日，淮陰區檢察院依法對謝某與丁某批准逮捕。

（揚子晚報）