以六萬人仔賣兒子換毒資　四川一對夫婦被拘

日前，四川內江一對夫婦為還債並換取毒資，將剛剛出生的兒子以6萬元人民幣出售。目前，涉案4人均已被警方控制，案件正在進一步辦理中。

內江警方介紹，王某與鍾某是一對夫妻，兩人長期吸毒，因此被警方關注。10月11日，情報中心監控發現，兩人前往內江市某醫院，鍾某在醫院順利產下一子。孩子剛生下不久，王某便將孩子抱出醫院。

被以六萬元人民幣價格賣掉的嬰兒。（網絡圖片）

經初步調查，孩子被抱給陳某及蘭某，后陳某給了王某一筆現金。隨後，警方在轄區白馬鎮一農家裡找到被抱走的男嬰。

經了解，陳某和蘭某結婚多年，因自身原因無法生育，兩人有了領養孩子的想法。兩人在網上認識鍾某，對方以家境困難、無力承擔即將出生的孩子的撫養費為由，標識希望能找到一個好心人，撫養孩子。之後雙方約定，蘭某以「營養費」名義給鍾某6萬元，鍾某將孩子抱給蘭某撫養。

10月12日下午，民警前往王某和鍾某所住的一家小旅館，在現場搜出吸食毒品的工具。兩人承認在房間內吸食了冰毒。當民警問起男嬰之事，王某謊稱已將孩子抱回老家，交給母親撫養。

民警將王某、鍾某帶回分局辦案中心。兩人交代，因為長期吸食毒品，欠下不少外債。為籌集毒資、清償債務，兩人決定在網上尋人，將孩子有償「託付」給對方。鍾某稱，懷孕期間她也曾多次吸食毒品。在拿到6萬元后，王某購買了冰毒供自己和鍾某吸食，併購買兩部新手機。目前，涉案4人已被控制，案件正在進一步辦理中。

（新京報）