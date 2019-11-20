【禽獸不如】湖南11歲女童被迫陪酒遭多人強姦　兩名公職人員被捕

湖南衡陽祁東縣一名父親日前在網上發文，控訴其未滿12周歲的女兒遭人強迫陪酒陪唱，甚至被多人強姦，涉事者包括有當地一名公務員及銀行行長。但由於有「保護傘」，疑犯竟被釋放。 文章引發強烈反響，有內地傳媒其後引述官方消息指，經前期偵查及近期補充偵查後，至今已有6名疑犯被批捕，其中兩人確是公職人員。

周先生在網上發文控訴女兒的慘痛經歷。（網上圖片）

父親周先生在文章中指，女兒周婷（化名）被同年級不同班的同學王某茜，在9月28日下午以輔導作業為由從家中帶走，帶到祁東縣一間「金樽KTV」。結果在張某怡、陳某升、周某雲等人以控制、恐嚇、威脅等手段，周婷被迫謊報年齡為異性陪酒伴唱。周婷因害怕被毆打，只得任由擺布。

文章亦提到，周婷被多名男子以灌酒、威逼利誘、強迫等方式強姦，當中涉及兩名祁東縣的公職人員，分別是祁東縣太和堂農商銀行行長王文及祁東縣人社局幹部鄒忠。

涉案女童患創傷後精神障礙

周先生得知事件後立即報警，但雖然獲警方迅速立案調查，並抓獲大部分疑犯，但在提請逮捕過程中，檢察院卻以周婷的年齡存疑、案件的犯罪事實不清等理由未有批准逮捕。周先生質疑，一名未成年人被多人強姦，涉嫌強姦的公職人員未被批捕，警方及檢察院不去調查疑犯，卻一直圍繞年齡問題反覆調查，令人費解。

周先生更稱，女兒經歷慘痛經歷後，身心受到極大打擊和傷害，曾在湖南長沙某醫院精神科住院治療，並被確診患上創傷後精神障礙。

及至周二（19日），有內地傳媒引述祁東縣公安局及檢察院的消息，指經警方前期偵查及近期補充偵查，並提請檢察機關批准，已先後逮捕周某名、劉某翔、王某、鄒某、蔣某兵、周某雲等6名疑犯。其中王某是祁東農商行太和堂支行的職工，鄒某則是縣人力資源就業服務中心的職工。至於案情方面，警方經調查發現，周婷離家後跟隨張某怡在周某雲和陳某升的KTV做陪唱服務，並在周某雲、陳某升和周某名的介紹下，先後與劉某翔、鄒某、王某、蔣某兵等人發生性關係。

（綜合報道）