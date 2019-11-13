多次強姦未成年女學生致1人懷孕流產　山東五旬校長獲刑12年

近日山東濟南中院對一宗強姦案二審宣判，年過五旬呂姓的男子因強姦未成年女學生獲刑12年。 據悉，案發前呂男是濟南市萊蕪區一間學校的校長，相關證據顯示，部分性侵案件就發生在學校的教師宿舍內。

作案前發淫穢訊息及索取裸照

原審法院認定，2013年至2018年，呂男利用其校長的特殊身份，通過電話、QQ、微信等方式與多名未成年女學生聯繫，以發送淫穢訊息、買日常用品等方式引誘或採取脅迫等手段，多次與其在學校內發生性關係。另有女學生作證稱，呂男曾藉口關心為名向她索要裸照，繼而伺機實施非禮行為。

案發後，萊蕪警方還在呂男校內辦公室桌下的抽屜發現1瓶女士激情液，在辦公室套間內的單人床下發現了3個避孕套，在床墊下發現早孕檢測試條。其中1名受害人在自述時稱，曾多次被呂男強姦，甚至因此懷孕流產。

原審法院認為，呂男的行為構成強姦罪，作為對未成年人負有特殊職責的人員對未成年人實施強姦，依法應從嚴懲處，因此判處他有期徒刑13年。

當地警方在呂男校內辦公室單人床發現數個避孕套。（示意圖/資料圖片）

被告人不服判決 辯稱雙方自願

宣判後，原公訴機關未抗訴，被告人呂男不服判決。呂男辯稱，雖然他與部分女學生存在不正當關係，但發生性關係是雙方自願的，並指其中一名受害人4年之後在公安機關詢問時才被動稱被強姦，要求改判無罪。

隨後，該案今年10月在濟南市中級人民法院不公開二審開庭。出庭檢察員認為，一審判決認定呂男違背婦女意志，多次對被害人實施強姦行為的事實清楚，證據確實充分，上訴人的上訴理由沒有事實依據，建議二審法院駁回上訴，維持原判。

濟南中院認為，在3名受害者中，呂男對其中1人的性侵害證據不足，不予認定，予以糾正，並最終認定呂男侵害婦女2名，強姦行為屬於情節惡劣，且應予以從重處罰，因此判處有期徒刑12年。

（濟南時報）