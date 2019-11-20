武漢狼師強姦猥褻5少女判監14年　最小受害者年僅8歲

湖北武漢一間教育培訓機構的馬姓男老師，多次引誘班上鄧姓女學生與其發生性關係，並唆使鄧女介紹其他未成年女生供其猥褻、強姦。截至案發前，馬男共性侵5名未滿14歲少女，其中1人被侵害時年僅8歲。

武漢中院認定馬男構成強姦罪、猥褻兒童罪，維持一審判決有期徒刑18年。（示意圖）

據中國裁判文書網近日公布的該案二審裁定書，2018年3月至6月，馬男用聊天軟件QQ聯絡之前在該培訓機構補習的鄧女，用錢財引誘鄧女到其家中，並與其發生性關係，還唆使鄧女介紹同樣不滿14歲的李姓、呂姓女學生，供其猥褻、強姦。

據鄧女回憶，當年4月，馬男用給錢、分享性愛影片、言語挑逗等方式，將鄧女和呂女引誘至其家中，趁機隔着衣服摸兩人的胸部，事後分別給兩人100元。5月，馬男又以給錢和手機等為誘餌，將鄧女的另一李姓女同學引誘至家中並發生性關係。

鄧女指，自己曾看過馬男與李女的QQ聊天記錄，內容為李女同意與馬男發生性關係，並向其索要了800元。此外，馬男還在其家中以摸胸的方式，對其友人的女兒楊女實施猥褻。6月，警方接獲鄧女同學報案，隨即將馬男抓獲。

另外，警方案件資料顯示，2013年，馬男曾用手指戳年僅8歲的培訓班吳姓女學生下體，致其陰部流血，因猥褻兒童被行政拘留15日。

2019年8月30日，武漢礄口法院一審認為，馬男利用教育培訓的職業便利，對未成年幼女實施性侵害，依強姦罪、猥褻兒童罪判處有期徒刑18年。為預防再犯罪，可依法禁止其在刑罰執行完畢後一段時間內從事相關職業。馬男不服上訴，武漢中院10月22日駁回其上訴，維持原判。

（綜合報道）