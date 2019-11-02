涉嫌猥褻兒童及向家長索要財物　江蘇女足青年隊主教練被逮捕

早前在9月，內地有網民爆料稱，江蘇省青年女足主帥陳廣紅及助教凌雨陽，長期以球隊主力身分對未成年女球員進行猥褻侮辱，涉及巨額經濟利益收受等問題。有球員家長對兩名教練實名舉報後，當地警方介入調查。 至本月2日，江蘇檢察院發布消息稱，陳廣紅涉嫌強制猥褻罪、猥褻兒童罪，已對其作出批准逮捕決定。

被舉報的陳廣紅在江蘇女足執教多年，是足球項目的大陸國家級教練，江蘇省勞動模範。（網上圖片）

據悉，陳廣紅在江蘇女足梯隊執教多年，是足球項目的國家級教練員，江蘇省勞動模範，現任省江寧足球訓練基地女足青年隊主教練，曾兩次率隊奪得過全運會U18女足冠軍，培養了多名國腳，並進入過國字號青年隊教練組。

從家長舉報信上的內容來看，自去年開始，陳廣紅酒後常在半夜以找球員按摩和談心為由，用猥褻、恐嚇、引誘手段威逼隊員脫光全身衣服，若隊員不從，就進行辱罵、勸退或開除，有隊員產生輕生念頭。信上還指，在平時在訓練中，陳廣紅脾氣惡劣，性格粗暴，時常會掌摑隊員，令對方心裏產生了極大的陰影。

舉報信又稱，陳廣紅還串謀其助教凌雨陽，常用各種理由向未有收入的球員進行巨額罰款，如若不從，則以不帶其訓練，逼其退隊等理由作為威脅，甚至還多次向球員家長索要財物，如果球員想留在球隊，將來被好大學錄取，起碼要繳納20萬元至30萬元人民幣的金額。球員們從省足協管理中心領取的訓練補貼費，也要全部被迫上交給教練組。

隊員家長向江蘇省紀委和江蘇省體育局舉報後，當地警方及兒童維權組織隨即展開調查。事發後，部分家長也已經將孩子領回家。

（澎湃新聞）