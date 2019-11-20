長沙屋苑塑膠製「人工湖」掀熱議　業主：侮辱我們的智商

日前，湖南長沙天心區一處屋苑有業主稱，他們的屋苑出現奇特的「人工湖」：湖中沒有水，所謂的小橋也是擺設，近看才發現「湖」是由塑膠製成，「這看上去有點侮辱業主的智商」。

塑膠地面漆上藍色塗料變成「湖」，令業主哭笑不得。（上游新聞）

網傳圖片可見，「人工湖」位於該屋苑兩幢樓之間，從遠處看，確實很像「小橋流水」景觀，但實際上「湖面」只是漆上藍色塗料的塑膠地面。

業主指出，他們去年上半年陸續被「高綠化率」「公園式景觀」等宣傳標語吸引而預購單位，如今卻發現屋苑的綠化及公共設施與預期相差甚遠，用大量鋪設利用水泥磚的中間空洞放置泥土和植物的「植草磚」充當綠化地，連 「人工湖」都是以塑膠製作，不僅不美觀，還有安全和清潔問題。

小區裡還大量鋪設「植草磚」充當綠化草地。（澎湃新聞）

發展商：未曾規劃建設人工湖

由於業主們就此與發展商溝通兩次未果，有業主將屋苑內奇特「人工湖」的影片上傳到短影片平台「抖音」，迅速引來大量網民圍觀。截至周一（18日）下午，該影片播放量突破480萬次。

事件引發社會關注後，涉事屋苑發展商回應稱，該公司在向政府相關部門報批報建和樓盤的對外宣傳銷售中都未曾規劃或提到過建設人工湖，「植草磚」是考慮到消防和景觀效果而採用的綠化方式，又表示公司會積極與業主、政府部門溝通，在合理合規的範圍內解決問題。

當地街道辦周二（19日）則表示，已安排住建等相關部門人員在北辰中央公園項目現場對照圖紙進行核查。

網民熱議：

「既然沒有宣傳人工湖，你為何還畫個湖、建個橋？」 「人工湖也沒那麼好，湖水渾濁，夏天湖水乾掉的時候一陣惡臭」 「你好歹用鋼化玻璃啊，那還像一點」 「還好房子不是畫的」

（綜合報道）