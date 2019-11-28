【挖地道走私】從香港偷運2千部iPhone到深圳　粵武警當場擒5人

「地道戰」竟然在香港和深圳邊境真實上演？ 廣東深圳警方周三（27日）通報一宗走私案。有犯罪團夥從香港挖了一條250多米長的地道到深圳運送走私物品，近日被武警廣東省總隊執勤第三支隊破獲。 據悉，武警在該團夥的作案車輛上發現逾2千部最新版iPhone 11，案值近千萬元人民幣，並於深港交界當場抓捕5名涉嫌走私人員。

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綜合內媒報道，武警當晚抓捕作案人員後，經搜索後，在一片廢棄廠房內發現了一個堆滿車軚的房間，房間內竟有一個直徑約20厘米、長達250米以上的通道通往一樓。地道內部比較光滑，深不見底。據初步估計，犯罪團夥利用通過繩子在此處向外運輸貨物，而這個洞口的另一頭應該是在香港。查獲的手機也是通過這個隧道走私到深圳。

據支隊偵察科長李安柱介紹，近年來，粵港邊界的走私活動形式多樣，呈「海陸空」立體模式。 海主要是指通過船隻從海上走私。 陸除了各種藏匿夾帶形式外就是利用地下通道，進行「地道戰」。空是利用界河兩岸樓房架設高空飛線。

犯罪團夥在香港和深圳交界進行走私活動。（影片截圖）

武警廣東總隊執勤三支隊參謀長蔣善清則指出，該支隊通過加強與相關部門的聯動配合，同時加大科技投入，在邊界地段完善了視頻監控系統，通過人防和技防雙重手段，對粵港邊界走私活動予以嚴厲打擊，曾多次成功將走私活動控制在萌芽狀態。

（南方網、廣州日報）