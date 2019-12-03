蘇州民房爆炸致2童死4人傷　家屬：姐姐大學同學曾威脅不讓她好過

11月26日，江蘇蘇州太倉市板橋鎮發生一宗爆炸事故，三間房子被炸成廢墟，事故已致2死4傷，包括2名小童。當地官方稱，此事非安全事故，而是一宗刑事案件。當地公安局指，4名傷者中包括疑犯，案件正在調查中。

兩個小孩生前照片。(《紅星新聞》)

內媒《紅星新聞》3日（周二）報道，死傷者家屬王先生透露：「死者是我2歲的孩子和我大姐1歲的孩子，傷者有我媽媽、二姐和二姐的未婚夫，還有一個是二姐的大學同學李某。」事故發生後，傷者被送往醫院。根據王先生提供的蘇州市立醫院開具的疾病診斷證明書顯示，王先生的媽媽、二姐以及二姐的未婚夫均為爆震傷或爆炸傷，3人身上燒傷、灼傷面積為20%至30% ，且均全身多處受傷。

王先生2歲的女兒在這次爆炸事故經搶救無效離世，王先生稱，「醫生告訴我，如果是煤氣爆炸，傷者身體上沒有這麼多異物，而我們這邊3個傷者眼睛、身體上都有大量異物，現在都在重症監護室，沒有脫離生命危險」。

王先生透露，其二姐今年28歲，和同受傷的未婚夫訂婚不久，又指另外一名男傷者李某與二姐是大學同學，曾有感情瓜葛，曾因為和二姐的感情原因到他家騷擾過他們，還拿家人威脅過二姐，說不讓二姐好過。王先生認為這宗爆炸事故是李某所為，「他現在做出這麼令人氣憤的事，兩個小孩就這樣沒了，太殘忍了」。

(《紅星新聞》)