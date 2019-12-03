【殺人女魔勞榮枝】廈門酒吧工作舊照曝光　被稱為「女神雪梨」

90年代內地一對情侶殺人犯惡名遠播，男犯法子英其後被捕及遭到槍決，女犯人勞榮枝潛逃20年後，上月28日終於在廈門落網。 內媒近日曝光勞榮枝在廈門一家酒吧工作時的舊照，引起關注。該照片為多人合拍的聖誕主題宣傳照片，其中勞榮枝位置在照片中間。

勞榮枝潛逃20年終於落網。（《澎湃新聞》）

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據早前報道，勞榮枝與男友法子英在1996至1999年間綁架殺害7人，犯案模式是由樣貌娟好的勞榮枝美誘目標男子，再聯同法子英將對方綁架及肢解，兩人甚至曾將屍塊放於受害人妻子及2歲多幼女面前，嚇到她們痛哭後再下殺手。1999年，法子英與公安槍戰後被捕，同年底被槍決；勞榮枝逃亡了20年終落入法網。

有內媒披露，勞榮枝於2016年到2017年期間，曾在位於廈門思明區的「真愛酒吧」兼職「客服」，主要負責陪客人喝酒、推銷介紹酒水、拉攏客源等工作，從中賺取提成。有當時的同事表示，她化濃妝工作，顯得很嫵媚，十分受歡迎。

酒吧的現場負責人表示，大家都不知道勞榮枝的真實名字，只知道她的英文名字「Sherry」，中文名字「雪莉」。他認為，勞榮枝經過打扮並不像是40多歲的女人，「大家一直以為是30多歲」 、「說話挺溫柔的，嗲嗲的」、「會化比較濃的妝，顯得很嫵媚」。

內媒報道又指，最近曝光的勞榮枝在酒吧工作舊照為宣傳照片，該照片取自微博一個帳號，該帳號在2016年12月20日和2016年12月23日均發布了這張照片，而且還在2016年12月24日當天，推出了一組帶有個人照片的「羅曼蒂克平安夜」邀請函，其中勞榮枝被稱為「女神雪梨」。

勞榮枝母親租住的房屋。（《澎湃新聞》）

被捕後提出想見家人

此外，內媒亦關注勞榮枝家人的最新情況，指勞榮枝的母親如今在江西九江一處老居民區一人租房住。而勞榮枝父親去世時，勞榮枝也沒有回來。勞榮枝落網後，她的二哥透露，勞榮枝向警方提出想見一下母親和哥哥姐姐，看看家裏的情況。勞榮枝的二哥又表示，為妹妹走上犯罪之路感到可惜，「罵她，她也聽不到，法律會審她的」。

（綜合報道）