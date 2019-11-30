色誘男子謀財再肢解　背負7命潛逃20年　殺人女魔勞榮枝落網

90年代內地一對情侶殺人犯惡名遠播，男犯其後被捕及槍決，女犯人勞榮枝潛逃20年後，本月28日終於在廈門落網。這對情侶在1996至1999年間綁架殺害7人，犯案模式是由樣貌娟好的勞榮枝美誘目標男子，再聯同男友法子英將對方綁架及肢解，兩人甚至曾將屍塊放於受害人妻子及2歲多幼女面前，嚇到她們痛哭後再下殺手。1999年，法子英與公安槍戰後被捕，同年底被槍決；勞榮枝逃亡了20年終落入法網。

勞榮枝逃亡了20年，圖片為她當年被通緝的照片。（微博圖片）

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勞榮枝（現年45歲）與男友法子英從1996年起，在南昌、廣州、合肥等地先後殺害7人，勞女先以美色誘惑一些樣子老實的男人，將之騙到出租屋後，男友即用槍、刀等武器綁架受害人，再進行勒索搶劫，最後以殘忍手法將其殺害。

兩人干犯的案件甚至被合肥警方的節目《警視窗》追蹤採訪，紀錄了當年警方和法子英的槍戰，而勞榮枝落網後，公安公開了當年槍戰影片，過程中法子英被射斷右腿，終當場被捕，惟勞榮枝卻不見蹤影。據當年報道，這對情侶殺人犯在1999年6月去到合肥市物色目標。7月22日，法子英訂製一個鋼筋籠，聲稱用來「關狗」，而勞榮枝就在歌舞廳物色一名姓殷男子，騙他到租處再綁手綁腳鎖入鋼籠。

為了迫使殷男交出財物，法子英在街上找來姓陸的木匠，聲稱有工作介紹，把陸男騙到租處後，在殷男面前把陸男綁起，拿刀狂捅其腹背，然後將其頭顱斬下，其後把屍身放入雪櫃，手法極其恐怖。嚇過半死的殷男旋即寫字條給妻子，叫她拿錢贖人，惟寫下字條後，法子英用鐵絲將殷男勒死。法子英隨後帶自製手槍及字條到殷男家索錢，殷妻覺得可疑，以需時籌錢為由偷偷報案。

勞榮枝的男友法子英在1999年與公安槍戰後被捕，同年底被槍決。（微博圖片）

公安接報後去到法子英的藏身處，向室內發射一發催淚彈再攻入，開槍擊中法子英的右腳，繼而將他拘捕，但卻讓勞榮枝逃脫。執法機關調查後發現，這對情侶自1996年起，就一直由勞榮枝色誘男子到特定地點，謀財後將對方肢解。其中一次犯案時，法子英在將男子殺害肢解後，竟把屍塊丟到受害人的妻子及2歲多幼女面前，將女童嚇哭後，先殺掉其母親，然後再殺死女童，再洗劫其處所後逃去，犯案手段之兇殘，實在令人髮指。

曝光槍戰畫面↓↓

+ 8 + 7 + 6

當局相信這對情侶最少殺害7人，而法子英被捕後爆出更多作案手法，透露女友勞榮枝原本是小學教師，惟落口供時並不合作，因證據十分充足，他於1999年12月28日被槍決，而勞榮枝則一直在逃。直至本周四（28日），潛逃20年的勞榮枝終於被廈門公安成功拘捕，案件仍在調查中。

（綜合）