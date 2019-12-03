【有片】病危母盼見最後一面　失聯20年北大博士後在美回7個字

近日，內地網絡一則「兒子深造出國20年杳無音訊，常州病危老母親盼見兒子最後一面」的消息引發關注。不少網民幫助這名母親尋找曾在北大從事博士後工作的兒子王永強。 有網民於社交網站發現，目前在美國亞特蘭大工作和生活的男子「Wang Yongqiang」男，各方面資料都與王永強高度吻合，家人亦一口咬定是王永強本人。 打越洋電話給「Wang」留言，希望得到積極回應。及至周日（1日），「Wang」終於回應事件，希望家人不要再透過媒體尋找他，而對於是否會和母親相見的問題，他只答覆7個字：「清官難斷家務事。」

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據《北京青年報》報道，1969年生的王永強在蘇州大學研究生畢業後考取中科院物理博士、北大物理博士後，父親靠賣老鼠藥供他讀書。1999年3月，在北大從事博士後研究工作的王永強給家裏打電話，說準備和女友出國去日本學習交流，一年還可賺到人民幣18萬元。

王永強舅舅郭學武說，他到北京去看王永強，王帶他去見他女朋友時，叮嚀他：「不要和他女朋友提家裏面條件不好的事情。」家人說，在去往日本前不久，王永強和女友在北京結婚，當時家人希望到北京參加婚禮，但王永強表示距離太遠，不希望家人太辛苦而婉拒了。1999年4月，王永強夫婦前往日本。

家人指，1999年，王永強父母身體不好，一直需要吃藥，但家裏沒甚麼經濟收入，當年8月份，王母給兒子打一通電話，讓他寄一點錢給家裏，王永強便說以後不要再和他聯絡，日後也再未與家人聯繫。王父後來拜託人多方打聽兒子下落，但一直未聯絡上。

王永強母親呼喚兒子回家相見的消息傳開後，有不願透露身份的知情人，輾轉向內媒記者提供「Wang」的電話，並表示此人目前在美國亞特蘭大生活和工作。不過，王永強的社交網站頭像隨後就發生改動，從本人照片換成一輛紅色跑車。

母親呼喚見面不成 家人感失望至極

為避免王永強母親郭失望，王家人選擇避開老人，事先撥打知情人提供的電話，但卻數次未能接通，家人選擇在電話中向他留言。病榻上的母親在家人的協助下，對着手機表示「強強，你回來吧，媽媽很想你，媽媽在等你」。

郭學武周日（1日）向內媒表示，一名派出所工作人員與他取得聯繫，稱其親戚在美國和王永強熟識。王永強請他向郭學武轉達，希望家人不要再通過媒體尋找他。而至於是否會與母親想見，王永強只回應「清官難斷家務事」。對於這一結果，郭學武等親屬表示「失望至極」。

事件引發網民熱烈討論，有人斥責王永強「不孝」，亦有人認為事件背後可能有難言之隱：

「不管怎樣，他的做法都是不對的！」 「自己不是父母養的？做不到對老人贍養的義務，還說別找他了，你說不找就不找了，除非你是石頭蹦出來的」 「若是沒有甚麼矛盾，不至於此。20年過去還不肯釋懷，當中緣由，孰對孰錯，終歸只是別人的家事，不用妄自猜測了。」 「未知全貌不予置評，他們經過如何的苦楚，又何必在意別人言語」

（綜合報道）