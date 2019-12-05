陝西少女遭6未成年人強迫賣淫再毆打殺害　第一被告判處無期徒刑

去年9月，15歲的陝西神木少女被6名未成年人逼迫賣淫、毆打至死。 案件今年9月起在當地法院開庭審理，至本周四（5日），法院作出宣判，17歲的第一被告人楊某被判處無期徒刑，其餘五名未成年涉案人被判處有期徒刑3年6個月至15年不等。

綜合內媒報道，案發在去年9月，15歲的吳某被數人帶到當地一家商務賓館進行賣淫，後因嫖客不滿意，多名疑犯便將她帶到了其中一人的叔叔家中，輪流用皮帶、拳腳、磚頭對其進行了長達數小時的毆打。次日，他們發現吳某死亡，便將屍體肢解後在附近掩埋。

案發兩個月後，吳某的家人一直未能尋獲女兒。直至同年11月20日，吳某的家人接到警方通知前往殯儀館辨認屍體，並進行DNA檢測，才確定女兒已經遇害。神木市政府數日後則發通報稱，當地警方已偵破這宗故意殺人案，6名疑犯全部抓獲到案，均屬未成年人。

及至今年12月5日，榆林市中級人民法院宣判，案中的第一被告人楊某犯故意殺人罪和強迫賣淫罪，兩罪並罰，決定執行無期徒刑，並處罰金5000元（人民幣．下同）。此外，被告人白某鶴、賀某、張某豪、喬某國也被認定犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年至15年不等。還有一名被告人李某偉犯盜竊罪和幫助毀滅證據罪，獲刑3年6個月。

吳某的家屬表示，從女兒遇害事發至今已一年多時間，為了等待宣判結果，目前女兒仍未入土為安，希望繼續追究涉案嫖娼人員的刑事責任。同時，家屬表示，6名涉案的未成年人家屬從未給他們打過一個電話道歉。

（澎湃新聞 / 北京頭條）