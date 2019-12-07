【打份工啫】棍打屁股寒夜僅穿內褲罰站　廣西公司體罰員工涉違法

夜寒露重，廣西南寧周三（4日）晚上10時許，有市民發現數名僅穿內褲的男子，站在一幢大廈樓下瑟瑟發抖，一旁有人手持棍子訓話。另外網上亦流傳片段，顯示一名男子用棍子不停擊打一批男子的屁股。 據了解，該些男子都是當地一間文化傳媒公司的員工，是因為未完成績效任務而被體罰。

數名僅穿內褲的男子，站在一幢大廈樓下瑟瑟發抖。（影片截圖）

《南國早報》引述其中一名該公司的員工小偉（化名）透露，當時確是未能完成績效任務而被侮辱性體罰，他還因此着涼感冒。該公司的後勤主管張先生則指，公司準備在大廈一樓開設酒吧，已招聘五六十名員工。由於還需要招聘更員工，故涉事的員工暫時負責招聘工作，每成功招聘一人會有佣金。用棍子打人屁股組長黃某則指，當時只是做形式上的體罰，下手不重，事先也徵得組員同意。

對於體罰員工一事，該公司的分部營銷主管陳先生向內地傳媒表示不清楚，但強調公司絕不允許發生，不能排除是小組長因為招聘任務情況較嚴峻而私下體罰員工。張先生稱，如果發現小組長私下體罰員工，公司會會勸退或辭退，但亦不諱言公司對員工的「小小體罰」會存在，亦稱相信其他公司或企業都會不同程度地體罰。

一名男子用棍子不停擊打其他男子的屁股。（影片截圖）

有律師指出，《勞動法》規定不可侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁勞動者，上述情況明顯違法，勞動行政部門應依法對用人單位遵守勞動法律、法規的情況進行監督監察，對違反勞動法律、法規的行為有權制止，並責令改正。此外，工會也要依法維護勞動者合法權益，個人或組織也有權對此不當行為進行檢舉和控告。

（南國早報）