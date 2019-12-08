【有片】CBA外援耶布斯尼國歌儀式低頭未行注目禮　遭警告兼罰錢

中國男子籃球職業聯賽（CBA）的法籍球員耶布斯尼（內地譯為「雅布賽萊」，Guerschon Yabusele），6日（上周五）在一場比賽的唱中國國歌儀式中，因為沒有行注目禮而被CBA記嚴重警告，並罰款1萬元（人民幣，下同）。 耶布斯尼被罰一事在內地引起激烈討論，有網民表示「人家是外國人，換成我肯定也不會對美國國旗行注目禮」；有網民則反駁「你是來賺錢的，不是來旅遊的」。

當其他球員抬頭對著五星旗行注目禮或唱國歌時，唯獨耶布斯尼一直低著頭。（網絡圖片）

CBA官網7日（上周六）的公告指，6日在南京同曦俱樂部同曦宙光籃球隊（以下簡稱「同曦隊」）與浙江稠州俱樂部稠州銀行籃球隊比賽前的奏唱國歌儀式過程中，同曦隊的耶布斯尼未行注目禮。為了嚴肅聯賽紀律，根據CBA紀律準則的規定，給予雅布賽萊嚴重警告、罰款1萬元的處罰。

在相關影片中，當其他球員抬頭對著五星旗行注目禮或唱國歌時，唯獨耶布斯尼一直低著頭。有分析認為，這可能和文化差異有關，譬如NBA賽前的奏唱美國國歌儀式過程中，球員有的就是低頭閉眼，有的則會把手放在胸前。

根據公開資料，現年23歲的耶布斯尼出生於法國，2016年加入美國職籃（NBA），曾效力塞爾特人，2019年8月加入同曦隊。

這並非CBA首次因類似理由開罰。今年3月，北京首鋼隊的外援傑克遜（Aaron Jackson）就在比賽前奏唱國歌的儀式中，因為做向後蹬腿的拉身動作，被認為「舉止不莊重」，同樣被處以嚴重警告和開罰1萬元；4月，廣東隊外援布魯克斯（Marshon Brooks）也因為在國歌儀式中沒有行注目禮而被罰1萬元。

網民熱議：

「其實他是在用他自己的方式來表達尊重，有點過分了。」

「外國人就可以隨意了？」

「關鍵是你要抬頭啊，不能影響奏國歌時莊嚴的氛圍。」

「在哪工作就要遵守哪兒的規矩。」

「每天就在這些莫名其妙的事情上浪費時間。」

「美國，他們自己升國旗，也有低頭的。」

(綜合報道)