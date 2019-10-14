【NBA】抵制不到一周　騰訊體育恢復轉播NBA部分比賽

美國NBA球隊侯斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前支持香港示威的言論引發內地大規模抵制。騰訊體育10月8日（上周二）發布公告，暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排，並為相關用戶進行退款。 據內媒報道，騰訊體育今日（14日）已經恢復NBA部分比賽的直播，但在比賽預告中並未出現火箭隊的賽事。

騰訊體育今日（14日）已經恢復NBA部分比賽的直播，其中一場為8時馬卡比對陣木狼（內地稱森林狼）。（騰訊視頻網站截圖）

騰訊體育10月14日的NBA直播單顯示，其網站已經恢復NBA部分比賽的直播。兩場比賽分別為6時公牛對速龍以及8時以色列球隊馬卡比對陣木狼。目前，這兩場比賽已經結束。

在NBA中國官方網站的賽程預告中，火箭隊在10月17日和19日有兩場比賽，分別對陣馬刺和熱火，但在騰訊網站的NBA直播預告中，並未出現包含火箭隊的比賽。

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

10月6日，騰訊體育宣布，將暫停火箭隊的比賽直播與資訊報道。10月8日，騰訊體育發布公告稱，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排，並決定為2019年9月7日之後開通火箭球隊特權包，且還未更改球隊包選擇的用戶進行退款。

今年7月，NBA和騰訊宣布，騰訊將繼續作為「NBA中國數字媒體獨家官方合作夥伴」至2025年，合作包括NBA賽事直播、點播、短片。有媒體報道稱，騰訊與NBA續約的金額是五年15億美元。在2015年初，騰訊以5億美元拿到2015至2020賽季NBA數字媒體獨播權。

（綜合報道）