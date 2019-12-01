【有片】遭羈押3年半庭審114次　清華博士孫夕慶獲法院公開道歉

內地一名清華大學博士孫夕慶，早前被檢方指控涉嫌虛開增值稅發票罪和職務侵佔罪，但他本人堅稱無罪。在歷經114次庭審、遭羈押1277天（3年半）後，他終獲不予起訴，並在11月7日拿到國家賠償決定書。 山東濰坊高新區法院上周五（29日）上午公開舉行向孫夕慶的賠禮道歉儀式。高新區法院黨組副書記、副院長王彬在儀式現場向孫鞠躬致歉，表示自己受院長委託，代表該院向孫公開賠禮道歉，為孫消除影響、恢復名譽。

據儀式現場影片顯示，王彬表示，該院要充分吸取該案教訓，深刻反思，進一步提高司法水平，規範司法行為，堅決把好案件程序關、事實證據關、適用法律關，守好公平正義的最後一道防線，堅決杜絕一切錯案的發生，努力使民眾在每個案件中感受到公平正義；希望孫夕慶繼續發揮自己的聰明才智，為國家、社會做貢獻。

孫夕慶表示，他樂於接受法院的賠禮道歉，高新法院有錯就認、知錯就改、勇於擔當的精神值得讚揚。他希望法院能夠在媒體上為其消除影響，讓親朋好友、同行、同僚、同學們，能夠知道他是無罪、清白的。希望高新區法院對其尚在審理的行政、民事案件，作出能夠經得起法律和歷史檢驗的公正判決；同時還希望有關部門對造成此次錯案的相關司法人員，依法追究其相關法律責任。

據早前報道，2003年，在美國工作的孫夕慶動員7名海外博士回國創業。2014年7月底，其公司發生董事會糾紛，之後孫夕慶被免去董事長和總裁的職務。1個多月後，公司一名董事向警方舉報孫夕慶利用職務便利侵佔公司財產，孫夕慶隨後遭警方刑事拘留。

翌年11月，當地檢方對孫夕慶提起公訴，指控其涉嫌虛開增值稅發票罪和職務侵佔罪。法庭上，孫夕慶堅稱自己無罪，同時認為自己是遭到構陷。案件一審判決後發回重審。後來，庭審筆錄顯示，該案4年間歷經114次庭審。

及至今年5月9日，濰坊高新區法院對該案作出刑事裁定書，指開發區檢院以證據變化為由，向法院申請撤回對涉案的孫夕慶等人起訴。8月12日下午，檢察官向孫夕慶宣讀《不起訴決定書》，稱經該院審查並退回補充偵查，仍認為濰坊公安高新區分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。

10月18日，濰坊高新區法院作出《國家賠償決定書》，決定向孫夕慶支付人身自由賠償金和精神損害撫慰金合計54萬餘元，並為其在侵權行為影響範圍內消除影響、恢復名譽、賠禮道歉。

（澎湃新聞）