【廈門地鐵塌陷】上月底獲專家評審高度肯定　大讚「完整性良好」

福建廈門地鐵2號線的呂厝路口物業開發工地，周四（12日）晚上發生大範圍塌陷，雖然未有造成人命傷亡，但由於水管破裂，呂厝地鐵站幾乎被「淹沒」，水壓急降後亦導致有酒店樓層較高的房間停水。 據廈門地鐵官方微博最新通報，經連夜搶修及檢測，連帶受影響的廈門地鐵1號線已於上午11時許恢復通車，全線正常營運。 值得一提是，廈門地鐵2號線在上月底始通過專家評審並獲得高度肯定，一致認為其具備開通初期營運條件。

廈門地鐵2號線原定於今年年底開通，據內地傳媒於11月30日的報道，交通運輸部科學研究院檢測技術（北京）有限公司受廈門市交通運輸局委托，近日為廈門地鐵2號線進行初期運營前安全評估。評審會專家組對工程建設質量和運營準備等各項工作給予高度肯定，一致認為已具備開通初期運營的條件。

廈門地鐵2號線上月底始通過初期運營前安全評估。（廈門地鐵）

評審會專家組對廈門地鐵2號線工程建設質量和運營準備等各項工作給予高度肯定，一致認為已具備開通初期運營的條件。（廈門地鐵）

報道指，初期運營前安全評估是通車前的最後一道把關，是一次全面檢驗和科學評價，涵蓋規劃設計、建設、調試、運營準備等多個環節。專家評審會由來自北京、上海、南京、天津、深圳、福州等地市的25名軌道交通行業專家組成，全部都具備高級專業技術職稱，涵蓋軌道交通土建、車輛、供電、通訊、機電、運營等專業。

評審會專家組對廈門地鐵2號線的評價極佳，評語有「地鐵2號線的土建、機電、裝修等各項工程完整性良好，實屬不易」、「國內首個盾構過海隧道，創造了工程建設奇跡」等。

塌陷後呂厝地鐵站幾乎被「淹沒」。（影片截圖）

另一方面，呂厝地鐵站附近的水管在5年來屢次發生破裂事故，最近一次是在2017年10月1日，原因是外部施工導致管道破損，令附近地區水壓下降2/3並有局部停水。至於今次的事故，廈門水務集團在周四深夜11時50分發文表示，事後已從通過另外一條管供水，市區水壓逐步恢復。

（綜合報道）