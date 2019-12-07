【維吾爾人權法案】官媒：美反華勢力成「東突」恐怖勢力幕後金主

美國國會眾議院於當地時間12月3日通過 「2019年維吾爾人權政策法案」。中方批評美國粗暴干涉中國內政，抹黑中方在新疆的反恐和去極端化舉措。 新華社7日發文，稱美國暗中勾結「世界維吾爾代表大會」（以下簡稱「世維會」）等恐怖分裂勢力，並為其提供援助。

新華社稱，近年來，美國的反華勢力暗中成為「東突」恐怖勢力的幕後金主。近三年來，「美國國家民主基金會」持續加大資助「世維會」等「東突」組織，資助額從2017年的55.6萬美元上升至2019年的96萬美元。

多里坤·艾沙，現任世界維吾爾大會主席。（網絡圖片）

新華社稱，一些美國高層人士也公開支持「東突」分裂活動。2019年6月，美國眾議長佩洛西、「美國國家民主基金會」主席等人在美國國會大廈為「世維會」頭目多里坤頒發2019年度「民主貢獻獎」。此外，還有多名美國高官都曾出席與「東突」分裂勢力的會見、會議，為其站台。

新華社說，中國政府2003年公佈首批通緝的恐怖分子多里坤於2017年當選「世維會」主席後，「世維會」就暗地裡加緊與「東突」極端組織，「東突教育與互助協會」（以下簡稱「教協」）以及「東伊運」恐怖組織的勾連。

新華社指，據有關部門掌握，2018年，「世維會」原副主席塞依提·土木吐魯克與400名身穿軍裝的「東突」分子持槍錄製恐暴視頻，揚言要在中國發動恐怖襲擊；2017年2月和5月，「世維會」聯合「教協」分別在境外召開兩次會議，提出要建立武裝力量，統合境外「東突」勢力，為在新疆製造暴恐活動做準備。

新華社又稱，2019年3月，「世維會」原主席熱比婭通過網路發佈一段音訊，透露了「教協」和「東伊運」勾結、並向敘利亞輸送「聖戰」分子的事實。「世維會」與「恐怖」難脫關係。

前世界維吾爾大會主席熱比婭。（網絡圖片）

中國現代國際關係研究院研究員李偉表示，「世維會」是由「世界維吾爾青年代表大會」和「東突民族代表大會」組成，其中「世界維吾爾青年代表大會」是中國政府公佈的首批「東突」恐怖組織之一，因此「世維會」從成立之初就帶有涉恐基因。

李偉認為，「世維會」用「民族」和「宗教」問題掩飾恐怖主義活動，在海外製造和誤導輿論，已經成為恐怖主義的代言人，美國對其支持就是為虎作倀。

對於中國政府的指控，「世界維吾爾族代表大會」曾表示，其「致力於通過非暴力和民主手段促進民主、人權與維吾爾民族自由」，並稱「我們的宗旨是通過和平鬥爭，獲得決定東突厥斯坦民族政治前途的民族自決權」。