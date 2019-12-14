印尼爪哇燃煤發電廠1號機組投產　中資海外投資最大單機火電機組

中國國家能源集團周五（日）宣布國華印尼爪哇7號燃煤發電工程1號機組正式投產，是中國企業在海外投資建設的單機容量最大、並擁有自主知識產權的火電機組。

據發言人介紹，整個燃煤發電工程印尼爪哇7號位於印尼爪哇萬丹省，總投資額達120億元（人民幣．下同）。工程由國家能源集團所屬子公司中國神華能源股份有限公司，與印尼國家電力公司的子公司，按照7:3的出資比例共同組建神華國華（印尼）爪哇發電有限公司。負責管控營運的則是國家能源集團國華電力公司。項目建設期累計納稅約11000萬美元，直接吸納當地人員就業逾3000人，預計運營期年納稅約4000萬美元。

中印雙方代表出席投產儀式。（中國日報網）

今次正式投產的1號機組，總裝機容量2×1050MW，是印尼裝機容量最大、技術最先進的高效環保型電站，亦也是印尼電力行業設計年利用小時數最高的燃煤發電機組。

發言人指，工程整體投運後，年發電量約達150億千瓦時，將有效改善印尼區域電力供應現狀，大大緩解爪哇地區用電緊張局面，對當地經濟增長和社會發展有強而有力的拉動作用。國家能源集團國華電力董事長宋暢亦稱，爪哇7號的2號機組也將於近期投產，兩臺機組會與國華印尼南蘇電廠、建設中的國華印尼美朗電廠，共同構成服務印尼經濟發展的國華能源矩陣。

（新華社）