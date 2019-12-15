山西破獲特大「同性交友」電騙案：300餘人被騙，涉案逾千萬元

山西高平市警方近日宣布破獲一宗以「同性戀交友」方式，對全國各地300餘名男性進行網絡詐騙，涉案金額超1000萬元（人民幣，下同）的特大電訊詐騙案。

21名涉案團夥成員被警方抓獲。（示意圖／視覺中國）

事緣9月11日，受害的李姓男子向高平市公安局報案稱：在與微信名為「從前有座山」的網友聊天過程中，對方以參加「猜大小」遊戲贏錢為由，推薦他進入一賭博微信群組。李男在對方提示下投注獲利後便信以為真，並根據對方提示，在賭博微信群內繼續儲值，通過掃瞄群組內的支付寶QR Code，轉賬31451.9元投注後血本無歸，方才意識到被騙。

高平警方根據李男提供的情況分析，認定實施詐騙的是一個人數較多的詐騙團夥，規模龐大、組織嚴密且分工明確，在重慶一帶活動，受害人群亦眾多。警方隨即組織警員赴重慶實地偵查，摸清以疑犯甘姓男子為首的詐騙團夥，先後在重慶和福建等地將21名成員抓獲。

經查，2018年3至4月以來，甘男等人共同商議成立詐騙團夥，並各自出資購買電腦、手機等作案工具，租用辦公場所，並陸續招攬同鄉加入，建立賭博微信群組，使用微信添加好友，多以男同性戀身份與受害者交流，以參加「猜大小」遊戲獲利為由布設陷阱，逐步誘騙受害人進入賭博微信群內進行投注，並通過提示被害人投注大小，多人操作配合以修改開獎結果、「吃大賠小」的方式對受害人實施詐騙。

辦案警員介紹，這宗案件涉案疑犯、涉案資金之多，在高平乃至山西全省都前所未見。目前，高平警方對涉案人員分別予以刑事拘留、取保候審。經初步梳理，全國各地暫有受害人300餘名，涉案資金超1000萬元，案件仍在進一步辦理中。

（山西晚報）