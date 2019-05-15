「我是同性戀」　青島少年稱遭歧視微博留遺書　其父：叛逆瞎編

山東青島一名15歲少年小碩周二（14日）晚間10時53分在微博發表遺書，稱自己是同性戀者，因遭受老師、同學的欺辱和父親的家暴而選擇出走。事件引發內地網民關注，一度登上微博熱搜。 青島警方周三（15日）上午通報指，目前小碩已被找到，平安無事。其父則向傳媒否認打過小碩，稱兒子並非同性戀，「沒有這回事，他叛逆，瞎編的。」

15歲少年小碩在微博發布遺書，同時上傳自己的照片。（微博）

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小碩在遺書中寫道，「我是同性戀。沒想到這句話我這輩子都未曾敢親自說出口。」他聲稱，自己在小學5、6年級時，已開始朦朧地意識到「異樣」。他稱自己一直活在老師、同學的欺辱下，父親時常暴力對待他和母親。當他匆忙地向母親出櫃時，母親似乎接受了，但「我還是愈來愈趨向於破釜沉舟，我愈來愈趨向於選擇一死了之。」

最近發生的事情則更令小碩失望。他在遺書中說，「我的家人衝進我的房間……我信任的人，質問我，你是不是有病，是不是變態」、「我大概是被拋棄了吧。他們中，竟也包括那愛我的，我也愛的母親。」

遺書最後，小碩稱要「決定用最極端的方式解決問題」，「離開這個世界」，同時標註了一些爭取同性戀權益的人士。

父：家人、老師和同學都對他很好

青島警方周三（15日）上午通報指，目前少年已被找到，平安無事。其父則向傳媒否認打過小碩，稱「家裏人，包括爺爺奶奶都對他很好，學校的老師學生也對他很好，很多次他都考第一名。」又指兒子並非同性戀，「沒有這回事，他叛逆，瞎編的。」

青島市嶗山區教體局則向傳媒表示，相關部門已派員赴學校調查，若小碩在校園內確實受到毆打或凌辱，將依規作出懲處，並表示會關注小碩的心理健康，對其進行疏導。

（綜合報道）