貴州貧困縣耗22億建「山寨紫禁城」　網民質疑利益輸送

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一個位於貴州省的「國家級貧困縣」，近日被揭發耗費超過22億（人民幣，下同）建造「山寨紫禁城」。這座「山寨紫禁城」頗具規模，包括數十棟仿古建築。有網民質疑，一個國家級貧困縣不需要這樣的景點，當中或涉及不少利益輸送。

「山寨紫禁城」位於貴州省黔南布衣族自治州獨山縣北部。（網上圖片）

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據內媒報道，這座「山寨紫禁城」位於貴州省黔南布衣族自治州獨山縣北部，外圍由城牆包圍，內部包括三座赤牆黃瓦的大殿，以及數十棟青磚黛瓦、古樸俊秀的仿古建築，讓人不禁有一種誤入「皇家園林」的錯覺。

報道稱，這是獨山縣斥巨資打造的州府、學宮景觀。2015年底以來，該縣決定啟動規劃打造漢代「毋斂古國」，包括建設州署、學宮、守備署、三大廟等。根據黔南州公共資源交易中心相關公示，獨山縣毋斂古國核心區建設項目投資高達22 .27 億元。

資料顯示，獨山縣是「國家級貧困縣」，其2018年財政收入10億。也就是說，這座「山寨紫禁城」的投資金額，相當於年度財政收入的兩倍以上。

網民質疑，獨山縣地處貴州最南端，交通十分不便，加上其偏僻落後，人煙稀少，根本不需要這樣的「山寨紫禁城」，當中或有不少利益輸送：

－這麼屁大點地方要花22億？

－誰說貴州是個窮地方？

－這個工程，肥了多少人？

－漢代建築是這樣嗎？

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