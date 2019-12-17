四川男童患感冒於醫院吊鹽水　家長竟發現靜脈注射管疑似有蟲

四川樂山一名3歲男童近日因患上感冒而在樂山市人民醫院接受靜脈注射（香港俗稱「吊鹽水」）時，男童家長竟發現靜脈注射管裏有蟲狀物體。

一名3歲男童近日在樂山市人民醫院接受靜脈注射時，男童家長竟發現靜脈注射管裏有蟲狀物體。（《紅星新聞》）

男童父親黃先生表示，「一開始以為管壁外面有髒東西，仔細一看發現竟然是管子裏面的，蟲子一樣的東西。」當時他們就嚇慘了，趕緊叫來了護士處理。取下靜脈注射管後不久，男童後背出現很癢的小紅點，他們懷疑蟲狀物體可能導致了細菌感染。

事發後，黃先生形容他跟醫院交涉時，院方「讓我們自己找相關機構鑑定輸液管中蟲狀物體的情況」。黃先生又和醫院雙方共同封存涉事的靜脈注射器。

樂山市人民醫院17日（周二）在其官網回應事件，稱事發時家屬發現靜脈注射器裏有異物，護士立即停止靜脈注射，醫務人員隨即對男童進行了全面認真檢查，經17小時嚴密觀察後，男童無不適，在徵得家屬同意後按計劃出院，並囑按時隨訪。

院方又稱，對該事件中的男童及家屬表示歉意，並願意依法承擔應當承擔的責任。醫院包含靜脈注射器在內的所有醫用耗材均按國家規定規範採購，符合國家標準，又指本事件中涉及靜脈注射器為河南曙光健士醫療器械集團股份有限公司生產的「一次性使用精密過濾袋式輸液器」。

（綜合報道）