【萬分之一】四川男做結紮手術後妻子懷孕　醫院被證實無許可證

四川德陽市的劉先生4個多月前在崇州一間醫院做結紮手術，結果妻子竟於上月底證實懷孕。劉先生其後以醫療質量不佳向衛生健康局投訴。 崇州衛生健康局事後證實，涉事醫院並無相關許可證，做結紮手術屬於違規操作，將面臨相應行政處罰。同時，涉事醫院亦與手術失敗的劉先生達成和解，賠償5萬元（人民幣．下同）。

據了解，劉先生與妻子結婚已有3年，但由於妻子身體不佳，一直都不想生育孩子，並有領養一名孩子。劉先生指，不想生孩子，所以就想找一間正規醫院做結紮手術，「找遍了德陽和崇州，發現大部分醫院這個手術都取消了，聽說蜀都醫院要做，就專門跑過去了。」劉先生介紹，由於醫生認為其身體情況，做剪斷式結紮手術可能會造成淤積症，故花費7000多元做捆綁式結紮手術。

劉先生指，手術後兩個月都有嚴格按照指示避孕，第一次覆診的檢查結果為「精子偶見」，但未有找醫生解釋報告，「當時我以為手術成功了」。10月初，劉先生發現精液的性質狀態己有改變，更加相信手術成功，故沒有再做避孕。但就在第二次覆診，檢查報告指手術失敗，「從那天開始，妻子就覺得自己可能懷孕了，每天買試紙來測試。」最終，劉先生妻子在10月16日證實懷孕，並開始出現嚴重的妊娠反應。及至本月初，劉先生妻子接受人工流產手術，目前仍在家在休息。

第二次覆診，檢查報告指劉先生的「精子活動度」為「2度」，醫生解釋是手術失敗。（紅星新聞）

崇州衛生健康局相關負責人指，接獲投訴後立即派出執法大隊到蜀都醫院，「我們從各方了解到，說捆綁式結紮手術效果還是比較穩定的，失敗率為萬分之一，可能他就碰上了。」其後的調查，當局亦證實蜀都醫院並沒有母嬰健康技術服務許可證，做結紮手術是屬於違規操作，會待全部調查完畢後，向蜀都醫院處以「沒收違法所得以及處以所得收入三倍至五倍罰款」的行政處罰，同時有關資料會納入社會信用體系，作為不威行為紀錄記分。

（綜合報道）