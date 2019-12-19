四川礦難受困逾80小時　獲救礦工：飲天花滲透水，吃了一條皮帶

四川宜賓珙縣的杉木樹煤礦上周六（14日）發生滲水事故，導致5人死亡，幸其餘13名礦工被困超過80小時後，最終全部獲救。 其中一名礦工憶述當時情況，透露食水耗盡時，眾人是以皮帶，甚至泥土、煤炭充飢，並且靠井下管道水及天花滲透水解渴。

事發上周六下午，當時整個煤礦早班共有347人入並，當晚已有329人被安全救出，但其後證實有5名礦工死亡，其餘13人則被困井下。及至周三（18日）凌晨，其中一名礦工待礦井水位下降後自行涉水爬出井口，同時救援隊亦得知12人仍然生存。救援人員立即採取行動，終在上午約6時成功用擔架床將眾人逐一抬出並送院治理。

56歲的劉貴華是最先自行涉水爬出井口的礦工。（影片截圖）

56歲的劉貴華就是最先自行涉水爬出井口的礦工，亦是被困礦工中年紀最大，他目前身體狀態良好，已經可以進食。劉貴華透露，事故發生時雖然有人帶上了一個飯盒，但很快就被吃光。當再沒有東西吃時，眾人就吃皮帶，甚至泥巴、煤炭充飢，「我自己吃了一根皮帶。」劉貴華又稱，口渴時就會喝井下管道水和天花滲透水。

對於當時情形，另一名獲救礦工易光明直言事故來得極快，混雜泥漿的水「一瞬間就來了，急得不得了」，巷道內的架子、器械等都被沖走。劉貴華亦稱，他們正處於巷道的低位，來水迅速封頂，出口被封，無法撤離，眾人只好往回走到一處上坡，並被困在該處。

13名被困礦工最終逐一獲救。（新華網）

易光明指，向高處撤離是礦工在井下工作積累的經驗，其後眾人有嘗試自救，例如做實驗用嘴巴含着一條管子，要從被淹沒的巷道中出游去。事實上，有專業救援人員指出，被困礦工所處位置相當理想，沒有被淹浸，尚有空氣，氣溫合適，同時亦非最高位置，「因為位置高，煤氣含量就大」，是最終能夠生還的關鍵之一。

（綜合報道）