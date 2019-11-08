【廣西南丹礦難】11名受困者已無生還可能　現場停止救援工作

11月8日，據廣西南丹縣委宣傳部消息，由於南丹縣「10·28」礦山坍塌事故現場持續高溫、有毒氣體濃度大、地質情況極不穩定等原因，受困人員已經無生還可能，且現場已經不具備救援條件，根據專業救援隊和救援專家組建議，現場救援指揮部決定從11月7日19時終止救援工作。

10月28日18時30分左右，南丹縣慶達惜緣礦業公司礦山發生坍塌事故，造成2人死亡、11人失踪。

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據現場救援指揮部介紹，由於事故發生地點屬於採空區岩石破碎冒落帶，坍塌方量大，大中型救援裝備無法進入，且地壓活動相當活躍、井下溫度居高不下，有毒有害氣體濃度很高，救援條件異常惡劣。特別是11月5日監測到的井下震動已導致坍塌處巷道產生新的冒頂，救援點已無法進入。經綜合分析研判，在高溫、有毒有害氣體超標等不利條件下，井下被困人員已不具備生命存活條件，救援隊多次用生命探測儀探測，井下未發現生命跡象，且已不具備救援條件；如繼續救援極易發生次生災害，對施救人員生命安全構成極大威脅，有可能造成新的傷亡。

根據專業救援隊和救援專家組建議，現場救援指揮部決定， 11月7日19時後終止施救。

現場救援指揮部稱，謹向事故遇難者表示深切的哀悼，向遭受不幸的遇難者家屬致以誠摯的慰問。

據瞭解，南丹縣10.28事故發生後，原現場專家組初步認為，該事故為冒頂事故。11月5日，結合坍塌量及相關資料分析後，專家組認定該起事故為坍塌事故。

（南國早報）