河南漢撞傷老婦　假裝送院實質殺人焚屍　法院二審維持死刑判決

河南一名男子早前駕車途中撞傷67歲老婦，事發時多人圍觀，他假裝開車送老婦到醫院，實質卻是把她載到僻靜山路，再殺人焚屍。 今年5月，法院一審判處男子死刑。男子不服上訴，法院本月（12月）二審裁定，維持一審的死刑判決。

曾某武假裝開車送老婦到醫院，實質卻是把她載到僻靜山路，再殺人焚屍。（紅星新聞）

事件發生於2018年3月23日上午，在河南信陽市，男子曾某武從家中駕車外出買早飯，途中將時年67歲的老婦方某秀撞傷。由於路上有多人在場，曾某武假裝開車送對方去醫院。車至一僻靜山路，曾某武將方某秀拖下車，脫下棉襖裹住對方頭部，先後用石塊、撬槓對其頭部擊打後，將其拋棄在附近一乾涸的水溝內。

當日上午11時許，曾某武騎摩托車返回現場，並攜帶汽油、打火機，將方某秀屍體潑上汽油焚燒。

次日（24日）下午，一名村民上山採茶，發現方某秀被燒焦的屍體，其上半身已經燒了，只剩下腿和腳。警方調查後將曾某武拘捕。曾某武供述自己的犯案動機時曾表示，以前經歷過一次車禍，賠了不少錢。家中沒有錢賠給別人，就決定將老婦殺害。

2019年5月，河南省信陽市人民法院一審以故意殺人罪，判處曾某武死刑。判決書顯示，法院認為，曾某武為逃避交通事故賠償責任，將其撞傷的被害人殺死並焚屍，犯罪動機卑劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪性質惡劣，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。

該案二審由河南高院在光山縣法院開庭審理。（紅星新聞）

辯稱老婦「死亡原因不清」

曾某武不服上訴，該案於11月5日在河南高院二審。曾某武辯稱，他的目的是為把老婦扔到路邊拋棄，而非故意殺人；又表示願意積極賠償10萬元，取得被害人家屬的一絲諒解。其辯護人亦稱，老太太的死亡原因不清，不能確定是窒息死亡還是被擊打致死，「在被砸擊之前死亡行為，應認定為過失致人死亡。」

河南高院12月14日宣布判決。法院認為，曾某武故意殺人的犯意始於將老婦抱上車之時，老婦的死亡與曾某武的行為有直接因果關係，無論老婦是窒息死亡還是被擊打致死，其行為均構成故意殺人罪，決定維持一審對曾某武的死刑判決。