清潔工踢到狗被要求向狗鞠躬道歉　警員到場狗主改口：狗是剛撿的

南京秦淮區一名清潔工王師傅近日不小心踢到一隻狗，狗主盧女士當下竟要求王師傅向狗道歉並三鞠躬。不過警員到現場後，發現盧女士並未為該狗隻辦證，盧女士這才慌忙改口稱，狗是她前一天剛撿到的。

警員到場詢問是否有辦理狗證，狗主才慌忙改口，稱狗是剛撿的。（現代快報）

事發11月28日，南京中華門附近，王師傅剛從廁所出來，走路時不慎被一隻狗絆了一下。狗隻立即叫起來，狗主盧女士聽到後，當場要求王師傅向狗三鞠躬並說三聲「對不起」。王師傅聽到後無法接受，雙方僵持不下。

由於兩人皆無法說服對方，王師傅打電話報警，警員趕到現場，發現有在場圍觀群眾表示盧女士行為有些過分，盧女士就反駁稱：「不過分，狗只不過不會說話而已，要不然比人還聰明呢。」

警員將兩人帶回派出所調解，但盧女士依然堅持認為王師傅必須按照自己的要求道歉。王師傅認為，自己已向盧女士表達歉意，但不能向狗三鞠躬。警員隨後問及盧女士是否為狗辦證，盧女士先是愣住，繼而支支吾吾回答「辦了」。當警員要求盧女士出示狗證時，盧女士卻拿不出來，最後才不得不承認，自己的狗並沒有證，「狗是前一天才撿到的」。

最終，警方針對盧女士沒有辦理犬證的情況，責令她在7日之內到秦淮分局辦理犬證，如果逾期沒有辦理，將會沒收犬隻。另外，由於她不牽狗繩遛狗，被處以人民幣20元罰款。

（現代快報）