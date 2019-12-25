內地民法典草案擬設「離婚冷靜期」引熱議　網民反應兩極

十三屆全國人大常委會第十五次會議周二（24日）分組審議民法典草案，其中設立「離婚冷靜期」是關注焦點之一，引起內地網民熱議。

內地民法典婚姻家庭編草案規定了「離婚冷靜期」。（資料圖片）

據悉，民法典婚姻家庭編草案第1077條規定了「離婚冷靜期」：自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。前款規定期間屆滿後30日內的，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。

全國人大常委會委員李鉞鋒說，從立法的本意來看是避免婚姻當事人輕率離婚、衝動離婚，以維護家庭穩定。他指出，當前一些法院在離婚案件中也探索設立離婚冷靜期制度，在婚姻雙方當事人均同意的情況下，給予一定期限的冷靜期，冷靜期滿後法院根據雙方當事人態度決定是否進入離婚訴訟程序，產生了較好的社會效果。

不過在實踐中並不是所有的登記離婚都是衝動離婚，因此李鉞鋒認為應設立離婚冷靜期甄別機制，對於存在如重婚、家暴、遺棄、惡習等情形的，則沒有必要設置冷靜期。

「離婚冷靜期」的相關討論高居微博熱搜榜第二位。（微博截圖）

「離婚冷靜期」在微博也引起廣泛討論，一度衝上熱搜榜第二位，內地網民意見兩極，不少人認為，結婚離婚都是公民的自由和權利，設冷靜期實屬「管得太寬」：

「本來就是忍不了才離婚的，你還要給別人拖泥帶水。」 「能結婚的都是獨立的成年人了，請給他們負責自己人生的權力。」 「離婚並不是大多數人可以輕率而做出的決定，權力機構不應超過當事雙方的意願。」 「按這邏輯，結婚也應該有冷靜期。」 「離婚不自由，會讓結婚率更加難看。」

也有人表示，「離婚冷靜期」是個好提議，「在一起不容易，不能讓衝動佔據內心。」「新婚的可以冷靜下，結了好幾年的就不需要了。」

（綜合報道）