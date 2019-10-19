人大法工委談「未婚同居合法化」：時機不成熟，衝擊婚姻登記制

在內地，未經結婚登記就同居的現象愈來愈多，其中有青年人同居，也有老年人同居，同時引發了一些糾紛，然而此種關係現在在中國並不受法律保護。有觀點認爲法律應當作出規定來調整非婚同居的問題。 全國人大常委會法制工作委員會周五（18日）舉行記者會，發言人臧鐵偉表示，從目前情况看，法律上明確規定未婚同居這個問題的時機還不成熟。

人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉認為，未婚同居合法化會衝擊內地現行的婚姻登記制度。（資料圖片/視覺中國）

臧鐵偉表示，早在2001年修改婚姻法的時候立法機關就注意到這個問題，當時法律中針對其中事實婚姻的問題作了規定，「未辦理結婚登記應當補辦登記」，就是說對於未婚同居中符合結婚實質要件的，應該通過補辦結婚登記的方式來解决，不能簡單地一律宣布爲無效婚姻。對此最高人民法院也有相應的司法解釋。

但他指出，對於其他形式的同居，現行法律暫未作出明確的規定。現在民法典婚姻家庭編仍舊維持了這一做法。主要考慮到未婚同居在一些地方爲一部分人所接受，但是在整個社會上還遠未形成共識。如果法律上對同居制度予以認可的話，將會對現行的婚姻登記制度形成較大的衝擊。

此外，臧鐵偉稱，因爲同居的情况和原因都比較複雜，法律難以作出統一的規定，如果這樣規定也不一定有利於保護相關當事人的合法利益。再考慮到未婚同居涉及到諸多法律問題，比如財産分割、撫養權等，對大多數的問題現在有不同意見，還沒有達成共識。所以從目前情况看，法律上明確規定同居這個問題的時機還不成熟。

（中國婦女報）