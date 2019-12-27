【甘肅布魯氏菌病事件】181人呈陽性　上風位藥廠滅菌不徹底肇禍

中國農科院蘭州獸醫研究所11月下旬爆發布魯氏菌病，181人被確認呈陽性反應，同屬中國農科院的哈爾濱獸醫研究所有十多名學生受感染，甚至連蘭州大學亦有22人被檢出呈陽性反應。 甘肅省衛健委、農業農村廳、蘭州市政府在周三（26日）聯合通報調查處置情況，指是「意外的偶發事件」，原因是當地一間藥廠的疫苗生產區滅菌不徹底。

涉事藥廠中牧蘭州生物。（網上圖片）

通報指，綜合各方面檢測結果，專家組認為今次事件「是一次意外的偶發事件，是短時間內出現的一次暴露」，涉事藥廠中牧蘭州生物的疫苗生產區已於12月7日停產。今年7月24日至8月20日期間，中牧蘭州生物在獸用布病疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠。生產時段該區域主風向為東南風，蘭州獸研所處在中牧蘭州生物藥廠的下風向，人體吸入或粘膜接觸產生抗體陽性。

通報表示，下一步工作措施妁會是及時做好檢測診療工作及立即展開污染源的整治整改，包括開設綠色服務通道和咨詢熱線，中牧蘭州生物藥廠周邊居民可自願到醫療機構進行相關免費諮詢、檢測和治療，以及責成中牧蘭州生物藥廠以布病疫苗區為重點，立即對全廠展開全面檢查，限期整改，未經行業主管部門驗收不得恢復生產。

另一方面，通報亦有回應諸多質疑，解釋藥廠之外很遠的地方如蘭州大學和黑龍江等地，亦有人被檢測出對布病抗體呈陽性反應。通報指，蘭州大學學生和教職工部分人被檢出對抗體呈陽性反應，經流行病學調查，其中有6人是曾於今年7月份在蘭州獸研所有過活動，其他人的情況則是符合流行趨勢。

蘭州大學亦有師生受感染。（資料圖片）

通報又提到，涉事藥廠排放含菌廢氣形成的氣溶膠，通過空氣飄散距離有限，人體暴露的劑量也很低，不會出現大量人員受感染，只是偶發事件，且疫苗均為弱毒活疫苗，小劑量進入人體後3個月至6個月就會衰減，不會對健康造成危害，個別出現輕微癥狀，規範治療，預後良好。

對於藥廠的情況，通報指中牧蘭州生物藥廠是全國最早建立的獸用疫苗生產廠之一，是農業農村部強制免疫動物疫病疫苗定點生產企業。中牧蘭州生物藥廠自2016年以來，其生產的布病活疫苗批簽發全部合格，今年質量抽檢的5個批次亦檢驗合格。

（綜合報道）