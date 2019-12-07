蘭州獸研所爆發布魯氏菌病　增至96人呈陽性　列為隱性感染

中國農科院蘭州獸醫研究所爆發布魯氏菌病，從11月下旬有4個學生呈陽性反應後，昨日（6日）增加到65人，至今日（7日）再增加到96人。

蘭州獸醫所已成立相關應急處置領導小組應對。（央廣網）

綜合內媒報道，蘭州獸醫研究所口蹄疫防控技術團隊11月下旬先後提報，有4名學生呈現布魯氏菌病血清檢驗陽性。蘭州獸醫研究所隨後成立調查小組，關閉相關實驗室並進行調查。

甘肅省疾控中心昨日確認，呈現血清檢驗陽性反應者有65人，但蘭州市疾控中心今天通報，截至今日中午12時，已有96人呈現陽性反應，目前均為隱性感染，無明顯症狀。專家指，布魯氏菌病人與人傳染幾率極低，目前沒有過人間傳染病例。

蘭州獸醫研究所爆發布魯氏菌病後，中國農業科學院下屬其他研究所組織學生開展該病項目的體檢。中國農業科學院蘭州畜牧與獸藥研究所辦公室一名工作人員透露，他們在例行體檢中，加入了布魯氏菌病檢查項目。昨日下午，該所組織了部分學生進行布魯氏菌病檢測，暫時未發現受感染的學生。

尚無確切證據證明布病可人際傳播。（VCG）

據悉，布魯氏菌病（Brucellosis）由布氏桿菌屬細菌所引起，主要在動物間傳播，人類則是因食入被感染的乳製品，或經皮膚傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液、陰道分泌物、流產胎兒和胎盤而感染。人與人之間的直接傳播非常罕見。

該病是內地《傳染病防治法》規定的乙類傳染病，病例主要集中在北方地區，南方地區以散發病例為主。甘肅省是內地五大畜牧省份之一，同時也是歷史上布病流行較為嚴重的省份之一，全省14個市（州）86個縣（市）、區曾有不同程度的暴發和流行。

資料指出，布魯氏菌病沒有特定的病徵，沒有一定的潛伏期，一般是5至60天，但可以長至數月。通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節或背部疼痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱，嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統。

（綜合報道）