【布魯氏菌病】藥廠周邊屋苑多人受感染　襁褓孩子亦呈弱陽性反應

中國農業科學院蘭州獸醫研究所早前爆發大規模感染布魯氏菌病事件，連同相關連的機構及大學，如今已有多達181人被確認呈陽性反應。官方通報指事緣於上風位的一間藥廠使用過期消毒劑，疫苗生產區滅菌不徹底。 有內地傳媒報道，鄰近屋苑居民如今已獲發通知，可到指定醫院免費諮詢、檢測。此外，報道亦提到多名居住在研究所及藥廠附近的居民，事發後自行到醫院檢測，結果顯示呈陽性反應，當中包括有尚在襁褓的孩子。

中牧蘭州生物藥廠使用過期消毒劑致使滅菌不徹底，令位於下風位的蘭州獸醫研究所爆發大規模感染布魯氏菌病事件。（資料圖片）

據此前甘肅省衛健委、農業農村廳、蘭州市政府的聯合通報，涉事中牧蘭州生物藥廠在7月24日至8月20日期間，在獸用布病疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠。由於生產時段該區域主風向為東南風，蘭州獸研所位於中牧蘭州生物藥廠的下風向，因而觸發大規模感染。

《澎湃新聞》報道，蘭州居民吳先生所居住的屋苑距離研究所約280米，步行需時約5分鐘，距離藥廠則約800米，步行需時約13分鐘。吳先生得知研究所爆發大規模感染布病的消息後，擔心自己亦受感染，遂自行到醫院檢查，結果周日（22日）的報告顯示其呈陽性反應。吳先生引述醫生表示，兩星期後要再去覆診，假設結果與初查一樣，「就基本確診為感染了布病，需要住院治療。」

吳先生的10個月大孩子對布病呈弱陽性反應，不排除感染可能。（澎湃新聞）

最令吳先生難以接受，不但是自己的檢測報告，連尚在襁褓的10個月大孩子亦是「弱陽性」，換言之是不排除感染可能，需要短期內再覆查，「我最擔心孩子的身體，他尚在吃母乳，也從未接觸過動物，怎麼就抗體弱陽性了呢？」

另一名蘭州居民趙先生，其所居住的屋苑距離研究所約590米，步行約需7分鐘，距離藥廠約152米，步行約1分鐘。趙先生亦稱，一家五口月初到醫院檢測，結果顯示夫妻二人及母親同受感染，3歲的孩子呈陰性反應，至於另一個僅個多月大的嬰兒則因太年幼無法檢測。

趙先生妻子對布病呈陽性反應。（澎湃新聞）

吳先及趙先生均表示，希望相關部門積極解決、處理事件，提供最終的方案，包括日後孩子有布病相關的癥狀出現需要治療，能夠提供安全的治療方案。

另一方面，吳先生透露目前已接獲通知，其屋苑的居民可於周六（28日）起至明年1月1日，自行前往指定醫院免費諮詢、檢測。甘肅蘭州公共衛生公益熱線工作人員亦稱，近期有相關政策，藥廠附近一公里範圍內的居民可以進行免費咨詢和檢測，如果有發熱、出汗等相關症狀，應及時就診。

藥廠附近屋苑的居民可以進行免費咨詢和檢測。（澎湃新聞）

事實上，官方通報中亦有提到，下一步的工作措施將會是及時做好檢測診療工作及立即展開汙染源的整治整改，包括開設綠色服務通道和諮詢熱線，藥廠周邊居民可自願到醫療機構進行相關免費諮詢、檢測和治療，以及責成藥廠以布病疫苗區為重點，立即對全廠展開全面檢查，限期整改，未經行業主管部門驗收不得恢復生產。

（綜合報道）