莫言「被代言」賣養生鍋　二審維持判賠210萬人民幣

諾貝爾文學獎得主、中國作家莫言早前稱其「被代言」養生鍋，將深圳市玉瓷科技有限公司（下稱深圳玉瓷公司）告上法庭。 內媒《新京報》12月31日（周二）報道指，從深圳市中級人民法院獲悉，法院二審維持原判，被告深圳玉瓷公司虛構莫言為其產品代言的事實具有明顯惡意，對莫言的社會形象造成較大損害，判決其賠償210萬元（人民幣，下同）。

據早前報道，事緣自2018年底起，內地網上出現大量與莫言有關的陶瓷產品廣告代言影片及圖文，例如有影片聲稱莫言在家中用過「玉瓷科技」的純陶瓷養生鍋後，給予極高評價，更邀請該公司創辦人董震雷到家中作客，「為其題詞，以戰友相稱，聊文學、聊陶瓷」。但莫言與董震雷素不相識，後者之所以會有與莫言的合照及書法題詞，只因莫言曾經受朋友所託幫忙「還人情」，未料卻遭人利用侵權牟利。

2019年5月底，深圳市寶安區法院一審判決認為，深圳玉瓷公司未經莫言許可使用其姓名與形象進行商業宣傳，製造莫言為其產品代言的廣告形象，侵犯莫言的姓名權和肖像權，應承擔相應的法律責任。法院判令深圳玉瓷公司立即停止侵權行為，刪除涉案相關侵權訊息，同時要在報章上刊登致歉信，賠禮道歉、消除影響，並賠償莫言財產損失200萬元以及精神損害撫慰金10萬元。

深圳玉瓷公司其後提出上訴，認為原審判決認定的部分事實不清。2019年12月29日，原告方收到了此案的二審民事判決書。二審民事判決書顯示，莫言為我國獲得過諾貝爾文學獎的著名作家、文學家，且莫言對自身形象、名譽十分珍視，在商業代言方面非常謹慎，深圳玉瓷公司虛構莫言為其產品代言的事實具有明顯惡意，對莫言的社會形象造成較大損害。最終，法院駁回深圳玉瓷公司的上訴，維持原判。

莫言的代理律師劉汝忠表示，莫言本人對此結果非常滿意。

（《新京報》）