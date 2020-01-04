安徽醫學生拜華陀孫思邈求考試過關　校方嚴斥禁封建迷信反招批評

安徽中醫藥大學近日有不少大學生祭拜校內的華陀像、孫思邈像，以求即將來臨的期末考試順順利利，討個吉利。 惟有關的舉動被校方視作封建迷信，學生處已下發通知禁止，要求端正學風，更表明如再發現類似行為，將會追究責任。

醫學生在考試前祭拜校內的華陀像。（微博）

從現場圖片所見，華陀像、孫思邈像前被人擺放香爐，並有不少祭品，有各種各樣的水果、飲料、零食等。有學生事後在網上留言，稱是「醫學生考慮前最後的掙紮，華陀孫思邈保佑我的天然藥化（天然藥物化學）和藥化（藥物化學）」。

大學學生處其後下發通知，「請同學們端正學風，端正考試態度」，嚴禁進行任何封建迷信活動，更表明如再發現類似行，將會追究責任。

大學學生處下發通知禁止。（微博）

但網民大多就對於校方的反應感到不滿，認為是小題大做，「拜這兩位醫學先祖聖賢叫封建迷信？這是什麼腦回路？還給上綱上線，咋不貼大字報呢？」、「拜歷史名人聖人都要禁止？還扯什麼迷不迷信，改天考毛概的時候別人拜毛主席等人的雕像你也要禁止嗎？」、「這是心理安慰，也不是啥大作風問題 」、「真沒必要這麼端正 只是拜拜討個吉利而已，這要嫌封建那也嫌封建，累不累啊你 」。

（綜合報道）