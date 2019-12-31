貴州居民樓疑貼出「SOS」求救　鄰居好心報警但結果竟然是……

近日在貴州貴陽的開陽縣，有市民在家中發現屋苑內一名鄰居的窗戶上貼有「SOS」（國際求救訊號），以為對方遭遇險情向人求救，隨即打電話報警求助。惟警方上門調查後卻發現，所謂的「SOS」求救只是虛驚一場。

有市民在家中發現對面居民樓窗戶上貼上「SOS」的氣球，以為是求救訊號。（網上圖片）

事發在上周六（28日）中午，開陽縣110接到報警電話，報警人稱其住宅對面的居民樓，有人在窗戶上貼著「SOS」，疑似在向路人求救。接到報警後，開陽警方立即趕到了報警人所說的雲開國際屋苑。

但到達事發現場後，民警只知道「求救者」是在該屋苑的7號樓。後根據報警人拍攝的圖片和描述，警方估測這戶人應該是在19樓，其後到該樓層詢問了所有住戶，結果都未有找到「求救」的屋主。

警方隨後到更高的樓層逐家逐戶敲門去問，終於在22樓發現了貼「SOS」的屋主。當時在家的是一名年輕女子，她看到警察上門被嚇了一跳。待對方說明來意並詢問她是不是有甚麼事需要求救時，女子卻回答說「我家甚麼事都沒有啊，沒有求救過」。

民警隨後進屋，指著客廳窗戶貼著的「SOS」氣球，這時女子才明白過來，並解釋說這是「202」。原來這名女子是幼稚園的教師，前幾日幼稚園提前慶祝元旦活動，女子將活動現場「2020」字樣的氣球拿回了家，並貼在了客廳陽台的窗戶上。但是末尾的「0」因為漏氣沒貼上去，讓對面的鄰居誤認為是「SOS」求救訊號， 造成誤會。

後來經警方提醒後，女子拆除了貼在窗戶玻璃上的氣球，並承諾不會再做這樣的事，以免造成路人或者鄰居的誤會，她並對報案的熱心鄰居和上門「解救」的民警表示感謝。

當地民警亦表示，這次事件中報警人的做法值得鼓勵，發現疑似危險情況，最好能立即報警，並稱警方會在最短時間內趕到。

網民熱議：

「我覺得鄰居做的很好，該鼓勵一下。幸好是個好笑的故事。」 「年度好鄰居。」 「遠親不如近鄰，雖然是烏龍，但是很暖心。」 「意識很好，值得鼓勵，不應該被當做負面教材取笑。」

（貴陽日報）