內地藝人跨年節目唱張國榮《我》　填詞人字幕一欄林夕變「佚名」

林夕早前與台灣獨立樂團「滅火器」合作，新歌的歌詞內容提及關香港現況，歌曲MV也配有反修例運動的示威畫面。其後傳出內地「封殺」林夕，並指有超過3千首由林夕填詞的作品，已在部分內地音樂網下架。 12月31日，內地男藝人王凱在東方衛視跨年節目上，登台獻唱由林夕填詞、張國榮主唱的歌曲《我》。惟電視字幕顯示歌曲資料時，卻在作詞一欄中以「佚名」代替林夕。

東方衛視2020跨年節目上，在張國榮歌曲《我》的資料中，作詞人顯示為「佚名」。（YouTube截圖）

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公開資料顯示，歌曲《我》由林夕填詞，張國榮作曲並演唱，分粵語和國語兩個版本，皆收錄在張國榮2000年7月發行的個人專輯《大熱》中。但在東方衛視近日播出的《夢圓東方2020東方衛視跨年盛典》上，歌曲資料作詞人一欄變成「佚名」，作曲人則保留張國榮的名字。

據悉，「佚名」意即無名氏，指身份不明或者尚未了解姓名的人，源於古代或民間、不知由誰創作的文學、音樂作品會以佚名為作者名稱。另外，佚名也指不願透漏姓名的人。

再翻查內地網民經常使用的百度百科網站，在有關歌曲《我》的資料中，目前仍顯示林夕為這首歌的填詞人。該網站在介紹「創作背景」時，也提到張國榮與林夕的交流往事。

網民在微博留言稱，「佚名真是諷刺」。

「佚名」事件爆出後，有內地網民在微博留言稱，「那還何必要唱」、「佚名真是諷刺」，還有人建議不如寫成簡體字的「夢」（梦=林夕）。上海電視台的YouTube官方頻道也發布了當日王凱在東方衛視上獻唱《我》的片段，留言區也有網民評論稱，「太不尊重作詞人了」、「林夕改名了？林夕被改名!」

（綜合報道）