【地鐵痴漢】伸入衣裙「摳摸」胸臀陰部半小時　廣州男判刑兩年半

廣州中院近日終審判決一宗性質惡劣的強制猥褻案，29歲的被告徐某洋在趁繁忙時間地鐵車廂人多擠迫之際猥褻受害人，伸手入裙子、內褲及上衣內，「摳摸」受害人的臀部、陰部及胸部長達30分鐘。

案發於2019年4月17日，據白雲區法院的一審判決認定，徐某洋在廣州地鐵三號線從體育西路站開往機場北站方向的列車上，為滿足個人性慾，竟趁車廂上人多擁擠之際，先從後面用手觸摸受害人吉某的臀部。徐某洋其後用身體將吉某推擠至車門旁邊，使其無法逃離和反抗，然後就強伸手進入吉某的裙子、內褲及上衣內，「摳摸」吉某的臀部、陰部及胸部，時間持續約30分鐘，直至列車靠站。

廣州地鐵三號線經常人滿為患。（資料圖片）

吉某出站後向警方報案，徐某洋跟隨前往並自願如實供述罪行，徐某洋家屬事後亦有代為賠償吉某兩萬元人民幣，並取得吉某的諒解。

法院一審，從案發地點、時間來看，案件發生在繁忙時間的地鐵車廂內，屬於公眾場所，徐某洋強制猥褻吉某的時間長、部位較多，行為情節惡劣，足以認定為「當眾猥褻」，遂判處徐某洋有期徒刑4年。徐某洋不服上訴，認為量刑過重，一審判決過度放大其行為的嚴重性以及對受害人的傷害，此外認定其行為比強姦更惡劣顯失公平。

廣州中院指出，雖然徐某洋強制猥褻吉某持續約30分鐘，但唯一目擊證人只是覺得兩人是情侶間鬥氣，加上犯案過程中未曾見有人出面阻止，可見「當眾性」所造成的影響並非十分惡劣。徐某洋犯案後未被他人察覺，但未有逃離，反而跟隨吉某求原諒並一直跟到派出所自首，且有賠償並取得諒解，判刑與實際罪行並不相適應。

法院認定徐某洋犯案後主動自首，加上一審中認定的「當眾猥褻」有誤，而且徐某洋有得到吉某的諒解，故將刑期從4年減為2年半。

（綜合報道）