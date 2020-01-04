32歲王思聰海南三亞慶生　不見豪華遊艇還有美女相伴

1月3日是內地超級富二代，萬達集團董事長王健林獨子王思聰的32歲生日，網上流傳出他在海南三亞開生日party的照片。據報現場美女如雲，還有DJ歌手助興，場面熱鬧，但對比往年的奢華狂歡，今年相對低調，不知是否於早前的債務風波有關。

王思聰過32歲生日，眾多友人圍繞慶祝。（網上圖片）

綜合內媒報道，慶生會當日邀請了40多位女性到場，還有DJ歌手助興，大家亦精心裝扮來為王思聰慶生。王思聰在現場也開心與眾人合影，不過他亦不時低頭玩手機，似乎在處理事情，表情偶爾略顯嚴肅。

王思聰旗下的IG戰隊也全體隊員拍片為老闆慶生。IG旗下隊員親手為王思聰製作生日卡片，並送上真摯祝福。報道又指出，往年王思聰過生日時，各種豪華遊艇美女相伴，簡直是「土豪」狂歡派對，去年也正逢IG戰隊奪冠，王思聰更準備一輛價值400多萬（人民幣．下同）的跑車作為頭獎。

王思聰29歲的生日Party場面氣派。（網上圖片）

此外，報道指王思聰29歲生日的時候，他在馬爾代夫包下海島舉辦慶生會。不少富二代和網紅參加派對，場面氣派堪稱「王的盛宴」。但今年王思聰沒有以前高調，笑容也變少了。

據悉，內地遊戲直播平台「熊貓直播」今年3月停運後，王思聰被爆捲入債務問題，先後被上海及北京多個法院頒令限制消費，引起社會關注。不過經過協商後，相關限制令上月已陸續撤銷。

12月26日，由王思聰擔任董事長並持股100%的北京普思投資有限公司發布公告稱，該公司旗下的熊貓互娛創業項目有近20億元巨額投資損失，全部由普思投資及實控人自己承擔。有消息揭露，幫王思聰還債脫離困境的是其母親林寧。報道稱她已拿出了一億元為兒子解決燃眉之急。

（綜合報道）