「熊貓互娛」慘蝕20億收場　王思聰承擔所有投資者賠償金

遊戲直播平台「熊貓直播」今年3月停運後，萬達集團董事長獨生子王思聰被爆捲入債務問題，先後被上海及北京多個法院頒令限制消費，引起社會關注。不過經過協商後，相關限制令近日已陸續撤銷。 周四（26日），由王思聰擔任董事長並持股100%的北京普思投資有限公司發布公告稱，該公司旗下的熊貓互娛創業項目有近20億元（人民幣．下同）巨額投資損失，全部由普思投資及實控人自己承擔。

普思資本發布熊貓互娛投資糾紛處理結果。（網上圖片）

根據普思資本發布的投資糾紛處理結果，在熊貓互娛創業中，普思投資失控人為熊貓互娛投資者提供了連帶擔保，導致公司債務牽涉到個人。由於要對所有投資者協商賠償標準並逐一簽訂協議，所有沒有對單個投資者先行賠付。

公告稱，經過近兩月，幾十輪商談，普思投資與數十位投資人全部達成協議，所有投資人都得到了賠償，熊貓互娛近20億元巨額損失全部由普思投資及實控人自己承擔。

公告最後還特別指出，普思投資幾年來投資數十個項目都取得成功，「不能因為熊貓互娛單個項目的創業失敗說成是普思投資及實控人整個創業的失敗」，並說未來將「誠實守信，繼續創業」。

王思聰與母親林寧的合照。（網上圖片）

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不過在下一次創業之前，王思聰要先自掏腰包來解決目前投資失敗的問題。有消息揭露，幫王思聰還債脫離困境的並非富豪爸爸、萬達集團董事長王健林，而是王思聰的媽媽林寧。報道稱她已拿出了一億元為兒子解決燃眉之急。

據悉，林寧是林氏投資集團的董事長，集建築裝修裝潢業、餐飲娛樂業、對外經濟貿易業等的多元化集團，財力或不比王健林弱。

網民熱議：

「20個小目標沒有了！」 「一直覺得他在拼爹，原來人家還可以拼媽。」 「世上只有媽媽好。」 「爸爸不救還有媽媽救。」 「這些投資人會搞投資啊，賺的時候一起賺，賠的時候自己還能獲賠。」

（綜合報道）